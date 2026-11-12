Metz : un mois de novembre consacré à la réduction des déchets

Plusieurs initiatives sont déployées à Metz tout au long du mois de novembre pour encourager le réemploi, le recyclage et l'adoption de gestes plus responsables. Le programme prévoit des collectes de jouets, de vélos et d’équipements usagés, ainsi que des ateliers consacrés au compostage, à la réparation et à la lutte contre le gaspillage. Les habitants pourront déposer leurs jouets dans les ludothèques de Metz, Montigny-lès-Metz et Augny, ainsi qu’aux mairies de Jury et de Peltre. Ceux en bon état seront remis à des associations caritatives, tandis que les autres seront recyclés. Des collectes de piles usagées, de petits équipements électriques et électroniques et d’articles de sport et de loisirs sont également prévues.

Une grande collecte de vélos est aussi organisée à la Maison du Vélo, à Metz, et à l’ESAT Espoir 57, à Marly. Les bicyclettes récupérées seront réparées et revendues, afin de favoriser leur réemploi.

Des ateliers pour adopter de nouveaux réflexes

Le programme comprend également plusieurs rendez-vous pour apprendre à réduire ses déchets au quotidien. Des ateliers de compostage, des animations autour du tri et des recettes anti-gaspillage sont notamment proposés. Des Repair Cafés sont aussi organisés à Metz, Marly et Nouilly pour permettre aux participants d'apprendre à diagnostiquer et à réparer leurs objets abîmés ou en panne.

La durée de vie des équipements électriques et électroniques sera également abordée lors de deux ateliers les 20 et 28 novembre à l'Arob@se (Forum), à Metz. Le textile ne sera pas oublié, avec un Café-Klatsch consacré à la fast fashion le 24 novembre et un atelier de sensibilisation à la mode éthique et durable le 28 novembre.

L'ensemble des animations est gratuit et ouvert à tous. Certaines activités nécessitent toutefois une inscription préalable. Le programme complet est disponible sur le site de l'Eurométropole de Metz.