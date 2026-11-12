Le robinet à sec, un scénario impensable en Seine-Maritime ? Après un été de sécheresse historique et alors que les zones hydrologiques de Bresle, Bray et Yères-Aulne restent en alerte dans le département, le Ceser sonne l’alarme. «Les gens vivent encore dans l’illusion que l’eau est un bien abondant chez nous, mais cette abondance appartient au passé», affirme Jean-Pierre Girod, vice-président du Ceser Normandie et contributeur d’un rapport passant au crible les disponibilités et usages de l’eau dans les régions de l’arc Atlantique, publié fin octobre.

Si la Seine-Maritime n’a pas connu de rupture d’approvisionnement cet été, les nappes phréatiques ont souffert. Le département voisin de l’Eure a, lui, frôlé la pénurie d’eau. «Nous allons devoir nous habituer à des périodes de fortes tensions sur l’eau, particulièrement de mai à septembre», prévient Jean-Pierre Girod. Car au-delà de l’impact sur la vie quotidienne, cette pression croissante fait aussi peser des risques économiques. «L’eau devient un critère déterminant dans les choix d’implantation des entreprises, avertit Jean-Pierre Girod. Pour produire un bien, il faut souvent des dizaines de milliers de litres d’eau.»

Sobriété, circularité

Les périodes de tension pourraient également engendrer des conflits d’usage. Avec quelque 22,5 millions de nuitées en Seine-Maritime en 2025, le tourisme compte parmi les secteurs les plus exposés, son pic d’activité coïncidant avec la période où les réserves d’eau sont les plus fragiles. «Pour les particuliers comme pour les entreprises ou les collectivités, la sobriété doit désormais être le maître mot, insiste Jean-Pierre Girod. Car produire plus d’eau potable demande des investissements qui se répercutent forcément sur la facture des habitants.» Des efforts de sobriété inscrits dans le Plan Eau lancé par Emmanuel Macron en 2023, avec l’objectif d’atteindre 10% d’économies d’eau en 2030. Tous les secteurs d’activité sont concernés.

En Seine-Maritime, plusieurs industries ou exploitations agricoles ont engagé des démarches de circularité. À Ferrières-en-Bray, ce sont ainsi quelque 200 millions de litres d’eaux usées et retraitées qui sont réutilisés pour le nettoyage ou la production d’énergie sur le site de Danone, réduisant d’environ 20% la consommation d’eau de l’usine en deux ans. Une initiative menée dans le cadre du dispositif France Expérimentation, permettant de déroger temporairement à certaines contraintes réglementaires afin de tester des solutions innovantes.

Réduire les sources de pollution

Végétalisation urbaine, haies ou reméandrage des rivières : pour le Ceser, il faut aussi s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature. «Elles permettent de répondre à la fois au manque d’eau estival et aux excès de précipitations à d’autres périodes», résume Jean-Pierre Girod pour qui la question de l’eau doit devenir «un enjeu central de l’action publique».

La disponibilité de l’eau ne peut être dissociée de sa qualité. Depuis 2012, plus de 80 captages ont été abandonnés dans le seul bassin Seine-Normandie pour cause de contamination. Les données de l'Agence de l'eau Seine-Normandie publiées dans son dernier état des lieux confirment l'urgence d'agir : l’état écologique des cours d’eau tombe à 24%, perdant 8 points par rapport à 2019.