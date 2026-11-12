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La Redoute : Agnès Vernier, nouvelle directrice de l’offre globale

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Diplômée de l’ESCP, après avoir intégré l’enseigne roubaisienne en 2012 pour contribuer à sa mutation vers le e-commerce elle avait ensuite rejoint la start-up Tekyn.

Marine Tesse | La Gazette France

Par Marine Tesse

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 7h46 - Mis à jour 7h51
Agnès Vernier. © DR

Agnès Vernier. © DR

Agnès Vernier a été nommé directrice de l'offre globale de La Redoute. Diplômée de l’ESCP, après avoir intégré l’enseigne roubaisienne en 2012 pour contribuer à sa mutation vers le e-commerce elle avait rejoint la start-up Tekyn. 

«Produire du beau et du durable accessibles à tous»

«Je suis heureuse d'annoncer ma nouvelle aventure en tant que Chief of Global Offer à La Redoute», a-t-elle écrit sur LinkedIn. «Produire du beau et du durable accessibles à tous fait plus que jamais partie des enjeux qui m’animent. Les défis sont là. Je sais que je pourrai compter sur les talents et l’incroyable engagement des équipes pour relever ces challenges !».  

Marine Tesse | La Gazette France

Marine Tesse

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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