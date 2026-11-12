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Hauts-de-France : pour Noël, le commerce indépendant joue gros

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Avec un budget moyen de 416 euros, en hausse de 8% sur un an, les habitants des Hauts-de-France ne renoncent pas aux dépenses de Noël, mais restent attentifs aux prix. Pour les commerçants indépendants, qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires pendant les fêtes, l’enjeu est de séduire des consommateurs de plus en plus contraints.

Marine Tesse | La Gazette France

Par Marine Tesse

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 9h13 - Mis à jour 9h19
Pour les commerçants indépendants, qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires pendant les fêtes, l’enjeu est de séduire des consommateurs de plus en plus contraints. © Adobe Stock / Généré à l’aide de l’IA

Pour les commerçants indépendants, qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires pendant les fêtes, l’enjeu est de séduire des consommateurs de plus en plus contraints. © Adobe Stock / Généré à l’aide de l’IA

Noël s’annonce sous le signe des arbitrages. Dans les Hauts-de-France, les consommateurs prévoient de consacrer en moyenne 416 euros aux fêtes de fin d’année, contre 384 euros en 2025*. Mais pour 40% des habitants de la région, le prix constitue désormais le premier critère de choix pour acheter leurs cadeaux, loin devant la sélection des produits (15%), leur qualité (12%) ou leur originalité (8%). 

Dans cette bataille commerciale, les commerces indépendants doivent défendre leur place. Les sites marchands restent le premier circuit d’achat envisagé pour les cadeaux, cités par 61% des sondés. La grande distribution suit à 38%, devant les grandes enseignes et centres commerciaux (28%). Les commerces de proximité résistent néanmoins : 24% des habitants envisagent d'y acheter leurs cadeaux, une proportion stable sur un an. Ils se positionnent même en deuxième place pour les achats de repas et de boissons (21%).   

Mais l'attachement au commerce local se heurte aux réalités du pouvoir d'achat. Seuls 2% des habitants citent le soutien aux petits commerces comme premier critère d'achat. Un décalage qui inquiète les professionnels, 67% des commerçants indépendants plaçant la baisse du pouvoir d'achat en tête de leurs difficultés attendues pour les fêtes. Et 60% anticipent une diminution des dépenses de leurs clients, contre 44% en 2025.

Fragilité des centres-villes

La fragilité des centres-villes accentue cette inquiétude. Sept commerçants sur dix constatent une augmentation des locaux vacants ou des fermetures dans leur quartier au cours des douze derniers mois. Pour autant, 60% restent confiants quant au chiffre d'affaires de leur boutique en cette fin d'année. Un optimisme prudent, alors que les fêtes représentent un rendez-vous décisif : 91% des professionnels les considèrent comme leur principal temps fort commercial.

Pour tenir leurs objectifs, les indépendants adaptent leur stratégie. 65% prévoient de proposer des marques alternatives plus abordables. D'autres leviers sont mobilisés : 67% ouvriront le dimanche pendant les fêtes, par exemple. 

* Étude Ankorstore, menée auprès de 2 007 consommateurs français et 728 commerçants indépendants. 

Marine Tesse | La Gazette France

Marine Tesse

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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