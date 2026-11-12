Hauts-de-France : pour Noël, le commerce indépendant joue gros

Noël s’annonce sous le signe des arbitrages. Dans les Hauts-de-France, les consommateurs prévoient de consacrer en moyenne 416 euros aux fêtes de fin d’année, contre 384 euros en 2025*. Mais pour 40% des habitants de la région, le prix constitue désormais le premier critère de choix pour acheter leurs cadeaux, loin devant la sélection des produits (15%), leur qualité (12%) ou leur originalité (8%).

Dans cette bataille commerciale, les commerces indépendants doivent défendre leur place. Les sites marchands restent le premier circuit d’achat envisagé pour les cadeaux, cités par 61% des sondés. La grande distribution suit à 38%, devant les grandes enseignes et centres commerciaux (28%). Les commerces de proximité résistent néanmoins : 24% des habitants envisagent d'y acheter leurs cadeaux, une proportion stable sur un an. Ils se positionnent même en deuxième place pour les achats de repas et de boissons (21%).

Mais l'attachement au commerce local se heurte aux réalités du pouvoir d'achat. Seuls 2% des habitants citent le soutien aux petits commerces comme premier critère d'achat. Un décalage qui inquiète les professionnels, 67% des commerçants indépendants plaçant la baisse du pouvoir d'achat en tête de leurs difficultés attendues pour les fêtes. Et 60% anticipent une diminution des dépenses de leurs clients, contre 44% en 2025.

Fragilité des centres-villes

La fragilité des centres-villes accentue cette inquiétude. Sept commerçants sur dix constatent une augmentation des locaux vacants ou des fermetures dans leur quartier au cours des douze derniers mois. Pour autant, 60% restent confiants quant au chiffre d'affaires de leur boutique en cette fin d'année. Un optimisme prudent, alors que les fêtes représentent un rendez-vous décisif : 91% des professionnels les considèrent comme leur principal temps fort commercial.

Pour tenir leurs objectifs, les indépendants adaptent leur stratégie. 65% prévoient de proposer des marques alternatives plus abordables. D'autres leviers sont mobilisés : 67% ouvriront le dimanche pendant les fêtes, par exemple.

* Étude Ankorstore, menée auprès de 2 007 consommateurs français et 728 commerçants indépendants.