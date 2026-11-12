À travers cette programmation, l'établissement entend valoriser les collections patrimoniales du territoire et élargir l'accès à la culture.

Les animations se dérouleront dans plusieurs lieux de Bar-le-Duc et des communes environnantes, notamment à Ligny-en-Barrois. Cette présence hors les murs permet également de toucher de nouveaux publics et de renforcer les liens entre les équipements culturels du territoire.

Trois conférences pour valoriser le patrimoine historique lorrain

Le cycle de conférences débutera le mercredi 25 novembre avec une intervention consacrée à Georges de La Tour, intitulée «De l'ombre à la lumière», présentée par Jean-Sébastien Bertrand à la salle des fêtes de Bar-le-Duc. Le mercredi 2 décembre, Paulette Choné évoquera Nicolas de Bar, figure barisienne ayant séjourné à Rome, à l'auditorium du CIM.

La programmation se poursuivra le mercredi 20 janvier 2027 avec une conférence de Thierry Franz consacrée à Emmanuel Héré et Richard Mique, deux architectes associés aux projets architecturaux de Stanislas en Lorraine.

Deux expositions déployées dans les équipements du territoire

Le Musée barrois poursuit également sa démarche de diffusion culturelle à travers deux expositions organisées hors de ses murs. Jusqu'au 10 janvier 2027, l'exposition «Piscine avec vues. Paysages du Musée barrois» présente une trentaine d'œuvres consacrées aux paysages dans les espaces de baignade de la piscine de Ligny-en-Barrois. Cette initiative propose une approche différente de la découverte des collections en intégrant l'art à un équipement sportif fréquenté par le public.

Une seconde exposition, intitulée «Marbeaumont : du château à la médiathèque», sera accueillie du 24 novembre 2026 au 9 janvier 2027 à la médiathèque Jean-Jeukens de Bar-le-Duc. À travers une sélection de collections du musée et d'archives municipales, elle retracera les 30 années d'installation de la médiathèque dans le château de Marbeaumont.

Des ateliers créatifs pour les enfants et les familles

Pendant les vacances scolaires, le programme «Explorateurs – Les Ateliers des Petits Ligier» proposera plusieurs activités artistiques et manuelles. Modelage, photographie, laque et arts plastiques figureront parmi les disciplines abordées lors de ces rendez-vous destinés aux enfants et aux familles.

Avec cette programmation répartie sur trois mois, le Musée barrois mobilise différents équipements culturels et de proximité pour faire circuler les œuvres, transmettre l'histoire locale et diversifier les occasions de fréquentation culturelle en Meuse.