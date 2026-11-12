Cette initiative met en lumière les dispositifs de formation et de financement accessibles aux actifs qui souhaitent changer de métier ou développer leurs compétences.

Pour la Meuse, où les entreprises doivent, elles aussi, adapter leurs recrutements aux évolutions des métiers, la reconversion professionnelle représente un enjeu économique. L'accès à des formations adaptées peut permettre aux salariés de construire un nouveau parcours et aux employeurs de trouver des compétences correspondant à leurs besoins.

La formation, un enjeu pour les entreprises meusiennes

Industrie, logistique, bâtiment ou services : les évolutions des activités économiques transforment les compétences recherchées par les employeurs. Dans ce contexte, la reconversion constitue une solution pour accompagner les transitions professionnelles, mais aussi pour répondre aux difficultés de recrutement rencontrées par certaines entreprises.

La journée organisée par l'AFPA permettra aux participants de découvrir différentes possibilités d'accompagnement. À Metz, une permanence réunira notamment les équipes de l'organisme, une formatrice et des représentants de Transitions Pro. À Saint-Avold, les visiteurs pourront découvrir une plateforme de formation multimodale et échanger avec des personnes déjà engagées dans un parcours de reconversion.

Des solutions de financement pour changer de métier

Au-delà du choix d'une nouvelle orientation, le financement reste une question déterminante pour les personnes qui souhaitent se former. Les rencontres organisées dans les centres de l'AFPA permettront de présenter les dispositifs existants et les possibilités de prise en charge, notamment avec Transitions Pro.

Pour les salariés meusiens envisageant une évolution professionnelle, ces informations peuvent constituer un premier point de repère avant d'engager une démarche de formation. Pour les entreprises du département, le développement des compétences représente également un moyen d'accompagner les transformations de leurs activités et de sécuriser leurs besoins en main-d'œuvre.