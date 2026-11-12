Le chef triplement étoilé Gérald Passedat a annoncé jeudi à l'AFP se retirer de son mythique restaurant de Marseille, "Le Petit Nice", après 40 ans à ses fourneaux, pour le céder à la famille Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM.

"J'ai bientôt 67 ans, mon fils ne reprendra pas et j'ai souhaité le meilleur avec une famille de notre terroir, pas une famille d'ailleurs et assez proche de la famille Passedat pour faire ça avec la noblesse nécessaire pour donner la réussite à ce lieu magique, fruit du travail de trois générations", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Mon père s'entendait très bien avec Jacques Saadé qui avait sa table, moi avec Rodolphe, Véronique et Tanya (Saadé Zeeny, NDLR). J'ai pleinement confiance dans leur capacité à continuer à faire briller cette institution", dit-il à propos de la famille déjà actionnaire minoritaire.

L'établissement, qui gardera son nom, va faire l'objet d'un an de travaux. Gérald Passedat, qui a souhaité développer son activité de conseil restera associé au projet comme conseiller spécial de la famille Saadé dans ce projet ou d'autres. Retrouver trois étoiles "ne sera pas le but", a-t-il précisé.

Stratégiquement posé à Malmousque sur les roches de l'anse de Maldormé au bord de la Méditerranée, le Petit Nice est le premier restaurant marseillais à avoir décroché, en 2008, les trois étoiles au Guide Michelin.

Son plat fondateur, un Loup Lucie Passedat, comme le préparait sa grand-mère est l'un de ses plats emblématiques, avec probablement la "Bouille-Abaisse" servie en trois temps, légère et iodée, et il signe des créations comme le homard "en mauve abyssale" baigné d'un bouillon bleu.

"Cet établissement m'a permis d'assouvir tous mes rêves d'enfant, même les plus fous, il a remis Marseille au centre de la gastronomie mondiale", estime le chef qui se fournissait auprès d'une poignée de pêcheurs artisanaux des Auffes, des Goudes ou du Vieux-Port.

Fondé en 1978 à Marseille par Jacques Saadé, d'origine libanaise, l'armateur CMA CGM, désormais dirigé par son fils Rodolphe, est devenu le troisième transporteur maritime mondial et l'un des premiers employeurs privés de la région.

Classée parmi les toutes premières fortunes de France, la famille a étendu son empire bien au-delà du fret dans les médias (BFMTV, RMC, La Tribune, et à Marseille le quotidien La Provence), sponsoring de l'OM, le mécénat, la tech, et désormais l'hôtellerie de luxe avec le rachat du Yaca à Saint-Tropez en 2024.