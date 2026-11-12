«Un événement organisé spécifiquement pour les femmes afin de leur faire découvrir l’environnement industriel et ouvrir le champ des possibles». C’est en tout cas la volonté de l’agence France Travail de Bar-le-Duc qui s’engage cette année, dans le cadre de la Semaine de l’industrie, avec l’envie de faire voler en éclats les idées reçues. Et elles sont nombreuses. Pour faire oublier les bleus de travail et les mains pleines de cambouis, rien de tel que le terrain avec des visites d’ateliers. Portée par Catherine Richard, conseillère en accompagnement global, et Franck Renaud, de la cellule entreprise de France Travail, cette action de promotion a été imaginée pour lever les freins en créant une rencontre directe entre des femmes à la recherche d’un emploi et des entreprises industrielles du bassin d’emploi de Bar-le-Duc qui recrutent. Au-delà de la découverte des ateliers de Daimler, Arcelor, la fromagerie de Raival ou encore de Jigé International, l’opération «Industri’elles» va s’appuyer sur le témoignage de femmes salariées qui travaillent déjà dans l’industrie et qui pourraient donner à d’autres des idées de rejoindre ce secteur aux opportunités nombreuses.

Des opportunités

«Nous avons sélectionné quatre entreprises emblématiques, mais nous avons la chance d’en compter beaucoup d’autres sur notre territoire», expliquent les organisateurs qui parient sur «une approche concrète et immersive articulée autour de trois étapes». La première a été lancée le 9 novembre dans les locaux de France Travail avec la présentation du programme mais également un temps dédié à l’outillage personnel, à savoir la mise à jour du CV ou encore la préparation d’un pitch de présentation. La semaine suivante se jouera dans les entreprises et dans des organismes de formation (UIMM, Ligier Richier, EPL Agro) afin d’expérimenter les plateaux techniques, grâce au soutien financier de la Région Grand Est. La troisième étape sera tournée vers la valorisation avec la volonté de créer une exposition qui sera présentée aux différents partenaires. Avec cette initiative, France Travail espère apporter sa pierre à l’édifice… à condition que ces femmes acceptent le défi et osent faire un pas vers l’industrie.