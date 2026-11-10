Présidentielles : Les Républicains (LR) ouvrent le bal en Meuse

La campagne présidentielle s’est invitée dans la ville préfecture de la Meuse, avec l'intervention de Pierre Danon, ancien dirigeant et surtout coordinateur du projet économique de Bruno Retailleau venu échanger face à une cinquantaine de curieux, adhérents et sympathisants. Un exercice parfaitement rodé pour l’entrepreneur qui avait déjà créé le programme de François Fillon en 2017 avant de rejoindre la campagne de Valérie Pécresse en 2022. «C’est la même inspiration, mais on a beaucoup appris. Les choses ont changé. À l’époque de François Fillon, le problème n°1 était le chômage alors qu’aujourd’hui c’est le pouvoir d’achat», analyse le trésorier des LR. Mettant en avant un programme complet qui vise à «rétablir l’ordre dans les comptes publics et relancer la croissance», le proche de Bruno Retailleau enchaîne les réunions publiques aux quatre coins de la France. En imaginant cette soirée-débat, Fabrice Collignon, le président de la Fédération LR de la Meuse a eu la volonté de créer un dialogue avec dix dirigeants qui représentent dix métiers en Meuse. L’occasion pour Luc Dongé de la fromagerie Dongé de parler de la revalorisation du travail : «Comment augmenter le net de nos collaborateurs ?» quand Florian Migeon, agriculteur à la FDSEA, a tout simplement demandé «d’arrêter d’importer ce qu’on nous interdit de faire en France».

Économies massives

Des interpellations qui ont permis à Pierre Danon de détailler et dérouler le programme de Bruno Retailleau autour d’un plan de redressement économique et de déréglementation massive fondé sur 197 milliards d’euros d’économies budgétaires, l’abrogation des 35 heures au profit du plafond européen de 48 heures, l’exonération des heures supplémentaires et le report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans. À l’heure où les caisses de l'Etat sont vides, le programme ne prévoit pas de hausse des impôts, mais une redistribution immédiate de 51 milliards d’euros sous forme de baisses de cotisations sociales et de suppressions d’impôts de production. Autre proposition : remplacer des dispositifs jugés inefficaces, à l’image de MaPrimeRénov’, par un plan national d’équipement en climatisation et pompes à chaleur réversibles. Reste une inconnue : Bruno Retailleau sera-t-il sur la ligne de départ au moment même où David Lisnard est en pleine remontada ?