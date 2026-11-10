Les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient légèrement reculer en 2026 après un record en 2025, mais les scientifiques rappellent que cette inflexion, liée notamment à l'effet conjoncturel du conflit en Iran, reste insuffisante pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Après une hausse moyenne annuelle de 0,9 % ces dix dernières années, les émissions issues de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon - principaux moteurs du changement climatique - devraient baisser de 0,4 % en 2026, indique le "Global Carbon Budget", rapport scientifique de référence, publié mardi à l'occasion de la COP31 à Antalya (Turquie).

Cette baisse, liée notamment à la hausse des prix du pétrole résultant de la guerre au Proche-Orient et au développement des énergies renouvelables, est certes "encourageante", mais "une réduction due en partie à des chocs géopolitiques ne constitue pas une solution climatique durable", souligne Pierre Friedlingstein, principal auteur du rapport.

Un rebond probable

Il s'agirait de la première baisse annuelle des émissions mondiales depuis 2020, année où la pandémie de Covid-19 avait paralysé l'économie mondiale, les échanges commerciaux et les transports.

Cette année, la guerre en Iran - impliquant les États-Unis - et la fermeture du détroit d'Ormuz ont réduit la consommation de pétrole, contribuant au recul des émissions, dans un contexte de flambée des cours du brut.

Le déploiement de panneaux solaires, de parcs éoliens et de véhicules électriques, couvrant deux tiers de la hausse de la demande mondiale en énergie, a également contribué à cette baisse des émissions, selon le rapport.

Mais, pour Corinne Le Quéré, contributrice au rapport et professeure à l'université d'East Anglia, ce recul ne pourrait être que temporaire.

Un rebond est probable "une fois que les tensions liées au pétrole se seront apaisées", a-t-elle indiqué lors d'un point de presse, rappelant que, par le passé, les émissions ont eu tendance à rebondir lors des reprises économiques consécutives à des chocs, comme la pandémie de Covid-19 ou la crise financière mondiale.

"Une baisse des émissions sur une seule année ne constitue pas un pic, à moins qu’elle ne résulte d’un changement structurel", explique également Glen Peters, du Center for International Climate Research.

Pour lui, le déploiement accéléré du solaire, de l’éolien, des batteries et des véhicules électriques permet certes de réduire ou de ralentir la croissance des émissions dans certains pays, mais ces évolutions "ne sont pas encore suffisantes".

"Une accélération supplémentaire est nécessaire pour que les émissions mondiales atteignent leur pic puis entament une baisse durable", estime M. Friedlingstein, de l'université d'Exeter.

Budget carbone épuisé dans 4 ans

Selon les auteurs du rapport, en 2026, les émissions mondiales liées au pétrole devraient reculer de 1,9 %, mais il s'agit "probablement d'une réaction à court terme au choc énergétique déclenché par le conflit impliquant l'Iran".

Celles liées au gaz devraient diminuer de 0,3 %, tandis que celles issues de l'utilisation du charbon devraient augmenter de 0,6 %.

Par pays, la Chine - responsable de 32% des émissions fossiles mondiales - devrait diminuer ses émissions de 0,9% cette année, les Etats-Unis de 1,3% - principalement en raison d'une baisse des émissions de charbon - et l'Europe de 1,5%. Les émissions de l'Inde devraient en revanche augmenter de 4,4%.

Au niveau mondial, les émissions de CO2 d'origine fossile devraient atteindre 38,2 milliards de tonnes en 2026. Avec les changements d'affectation des terres, notamment la déforestation, le total s'élèverait à 43,3 milliards de tonnes, contre 42,8 milliards en 2025.

Le rapport indique que le "budget carbone" mondial — soit la quantité de CO2 encore émissible avant que le réchauffement climatique ne dépasse le seuil de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels — s'établit à 150 milliards de tonnes. Selon les calculs des chercheurs, au rythme actuel, il sera épuisé en moins de quatre ans.

Fixé par l'accord de Paris en 2015, l'objectif de 1,5 °C vise à limiter les conséquences du réchauffement climatique. Les Nations unies ont confirmé en septembre que son dépassement était désormais inévitable, faute d'avoir réduit suffisamment les émissions d’origine humaine, en appelant à faire redescendre les températures sous ce seuil au plus vite pour éviter une multiplication et une intensification des catastrophes climatiques.