Un épilogue 39 ans après les faits : deux semaines après l'ouverture du procès des parents d'Inass Touloub, fillette de quatre ans martyrisée et retrouvée morte au bord de l'A10 à l'été 1987, le verdict est attendu mardi à Blois.

Les plaidoiries de la défense sont prévues dans la matinée, avant un verdict de la cour d'assises du Loir-et-Cher espéré pour la fin de journée.

Vingt ans de réclusion ont été requis lundi contre la mère d'Inass Touloub, avec une période de sûreté de dix ans. Une peine de 14 ans de prison a aussi été réclamée à l'encontre du père, accompagnée d'une période de sûreté de sept ans.

La victime "avait quatre ans, elle avait un visage que l'on a meurtri, une voix que l'on a fait taire", a déploré dans son réquisitoire l'avocat général, Stéphane Javet, décrivant "un procès criminel d'une ampleur inédite et d'une violence insoutenable".

Inass Touloub, dont le corps supplicié a été retrouvé le 11 août 1987 au niveau de la commune de Suèvres (Loir-et-Cher), où elle repose depuis, avait "le droit de grandir, de s'épanouir, de rêver mais aussi d'être protégée. Tout ceci lui a été volé", a-t-il fustigé, évoquant des "sévices plus monstrueux les uns que les autres".

Les avocats généraux ont estimé que le discernement de la mère, Halima El Bakhti, était altéré au moment des faits, une hypothèse également soulevée par plusieurs experts durant l'audience.

Les mots manquent

Si la cour retient cette circonstance, la peine maximale encourue par l'accusée, âgée de 72 ans et passible de la réclusion criminelle à perpétuité, serait ramenée à 20 ans de prison, soit la peine requise par le ministère public.

L'accusée est jugée depuis le 2 novembre pour torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aux côtés du père, Ahmed Touloub, 74 ans, qui comparaît pour complicité.

"Les mots manquent pour décrire l'agonie d'Inass, qui s'est vidée peu à peu de son sang", a déclaré l'avocate générale Anaïs Allio, décrivant "toutes les lésions" retrouvées sur son corps.

Depuis le début de ce procès très attendu, la mère s'est révélée incapable d'expliquer ni même de commenter les supplices subis par sa fille.

"J'étais pas un être humain, je la giflais, je la tapais sans savoir pourquoi", a-t-elle notamment lancé, souvent confuse et systématiquement incapable de s'exprimer au sujet de la vingtaine de morsures, des nombreuses fractures ou encore de l'arrachement des mamelons de l'enfant.

Tragédie

Cette période était "noire", a notamment dit Mme El Bakhti.

Ahmed Touloub a, lui, donné l'impression d'être simple spectateur de son propre procès, l'allure fatiguée et la tête baissée, appuyée contre sa canne.

Il a toutefois confirmé avoir été témoin de certaines violences exercées contre la fillette et admis avoir été "un vaurien", "incapable de protéger ses enfants et sa petite Inass".

Il n'a pas voulu regarder l'horreur de ce qui se déroulait, il a été "un acteur central de cette tragédie", a affirmé Stéphane Javet. "Un parent n'a pas le droit de s'abstenir (...) il avait conscience du caractère criminel des actes commis par sa femme".

Les six autres enfants des accusés "sont très inquiets pour leurs parents, qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour les élever, c'est le paradoxe de cette affaire", a plaidé leur avocate, Me Éléonore Terrien-Freneau.

"La souffrance de cette petite n'efface ni celle de leurs parents, ni la leur", a-t-elle ajouté.

Me Agathe Morel, avocate de l'association Enfance et Partage, a, elle, soutenu qu'il y avait à travers ce procès "un devoir d'humanité" vis-à-vis de cette fillette, identifiée en 2018 seulement, en même temps que l'interpellation de ses parents permise grâce à l'ADN.