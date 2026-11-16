L'un a volé pour "manger", l'autre se souvient d'une "belle enfance" : Amine Oualane et Karim Harrat, deux barons du narcobanditisme marseillais, ont connu des trajectoires opposées avant d'être liés par des affaires de narchomicide.

Les deux trentenaires sont les principaux accusés dans le procès, qui s'achève lundi, d'un triple assassinat, dont une victime est le frère aîné d'Amine Kessaci. Ils sont installés aux deux extrémités du box des accusés de la cour d'assises à Aix-en-Provence.

Oualane, la prison pour horizon

Aujourd'hui soupçonné d'être un pilier de la DZ Mafia, organisation marseillaise qui règne sur le trafic de stupéfiants, Amine Oualane, dit "Mamine", n'était qu'un acteur de second plan de la criminalité en 2020, lors du triple assassinat.

A l'audience, cet homme de 32 ans, dont "14 ans en prison", est revenu sur la "misère totale" de son enfance avec "rien à manger à la maison" et une mère maltraitante. "La première fois que je me fais attraper, je suis en train de voler des sandwichs à l'âge de neuf ans".

Il reconnaît sans difficulté "13 braquages", tout en démentant son implication dans le narcotrafic. "Je voulais ce que j'avais pas eu quand j'étais jeune", se justifie l'accusé à la silhouette longiligne, cheveux noirs en catogan.

Une psychologue a observé chez lui un comportement "impulsif", comme lorsqu'il a craché en direction d'une juge d'instruction. Ses coups de sang se manifestent aussi au procès : il coupe la parole, s'énerve, avant de se calmer et s'excuser.

Selon des sources policières, la prison a servi de "couveuse" à Oualane et aux fondateurs de la DZ Mafia pour conquérir à partir de 2023, à coups de règlements de compte sanglants, une quasi-hégémonie sur le trafic marseillais.

D'autres procès attendent "Mamine", mis en cause dans plusieurs affaires criminelles. Il est aussi, selon une source proche du dossier, une piste dans l'assassinat en novembre 2025 du cadet de la famille Kessaci, Mehdi, totalement étranger au trafic de drogue.

Au printemps, il était déjà avec Karim Harrat dans le box des accusés pour un double assassinat commis en 2019. Oualane a été acquitté, tandis que celui surnommé le "Rant" a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle.

Sa fierté, ce sont ses enfants de deux et trois ans, conçus en détention: "mon prince", "ma princesse".

Lors des visites dans sa prison ultra-sécurisée, ce "papa aimant, très affectueux" passe "toute l'heure à jouer" avec eux "jusqu'à se mettre à quatre pattes pour faire le cheval", a expliqué sa compagne.

Harrat, l'"insaisissable

Karim Harrat, 38 ans, a vécu "une belle enfance". "Ma mère s’est bien occupée de moi", a confié le père de deux enfants.

Son surnom, le "Rant" pour "Rantanplan" : il tiendrait ce sobriquet, selon l'accusation, de l'époque où il n'était encore qu'au bas de l'échelle du narcobanditisme.

Devenu un baron de la drogue lié à la DZ Mafia, le Marseillais est soupçonné d'avoir piloté depuis l'étranger, notamment aux Émirats, un vaste réseau de cannabis et cocaïne dans la cité phocéenne.

Extradé du Maroc vers la France en février 2023, il était recherché dans plusieurs dossiers d'assassinats.

Au cours de ses interrogatoires, Karim Harrat explique qu'il tombe dans la délinquance à la mort de son père. Celui qui n'a "manqué de rien" devient accro aux jeux de hasard. Il dit "voler des cartes bleues" pour assouvir son addiction.

Après un BEP logistique, il effectue des allers-retours en Algérie pour y faire "du commerce", jusqu'à investir dans une entreprise de nettoyage qui lui rapporte encore aujourd'hui quelque 5.000 euros par mois. Depuis son incarcération, son épouse gère cette activité qui permet notamment à leurs enfants de fréquenter une école privée.

A la psychologue, cet homme svelte légèrement dégarni a confié s'intéresser en détention à la sophrologie et au dessin, en plus de cours d'anglais et d'espagnol suivis par correspondance.

Elle l'a décrit comme quelqu'un "d'insaisissable", qui "met sous silence une partie" de sa personnalité.

Outre la condamnation à 25 ans de réclusion criminelle prononcée en avril, Karim Harrat avait écopé en janvier de 10 ans de prison pour un trafic international de cannabis et de cocaïne.