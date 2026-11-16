Olivier Hutin, patron du Beer Monkey Bar, déjà implanté sur Laon, Xavier Lopes, franchisé Adopt Parfum, David Belton et son épouse, nouveaux dirigeants de la société Glynka, spécialisée dans la maille et les filets, ont témoigné lors de la 8e édition des rencontres économiques organisée au Forum le 3 novembre dernier par la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, des raisons pour lesquelles ils ont choisi le territoire pour créer leur entreprise ou reprendre une société déjà existante.

Des éléments matériels et financiers tels que le prix de l’immobilier «accessible» qui permettent à l’entrepreneur de «sécuriser» son projet en achetant les locaux, «un environnement socio-économique porteur», ont été relevés mais les dirigeants appelés à témoigner ont également insisté sur le facteur humain. David Belton avait envie de reprendre une entreprise mais jusqu’à présent, il était salarié. Avec son épouse, tous deux novices dans cette nouvelle aventure, ils ont apprécié d’être «bien accompagnés» dans leur nouveau statut d’entrepreneurs par les services de la Communauté d’agglomération.

Proximité et reconnaissance

Le pays chaunois n’attire pas uniquement des dirigeants du territoire qui souhaitent s’implanter là où ils possèdent des attaches familiales. Plusieurs entrepreneurs ont franchi la frontière du département voisin du Nord par choix. Christian Leblanc a repris l’entreprise familiale DM Technologies implantée à Sinceny, à Chauny, depuis dix ans, Henri Decanter poursuit le développement de Châssis France, loin de la métropole lilloise où il réside. Les entrepreneurs confient avoir rencontré sur le territoire des «personnes attachées à leur entreprise et à la valeur travail» et mettent en avant la relation de proximité existante avec les autorités locales compétentes qui facilite les démarches au quotidien. «Une souplesse et une réactivité» qui incitent les entrepreneurs locaux à demeurer sur le pays chaunois plutôt qu’à déménager sur un territoire voisin.