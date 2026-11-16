Actée en septembre 2026 sur ses campus lorrains après une large consultation interne, cette décision stratégique vise à s'affranchir des modèles propriétaires coûteux et à renforcer la transparence des données de recherche.

Fin de l'ère commerciale et réallocation des ressources

Historiquement utilisée pour les analyses bibliométriques, la plateforme Web of Science, commercialisée par l'entreprise Clarivate, présentait une couverture disciplinaire inégale. Jusqu'en 2024, les équipes lorraines consacraient un temps conséquent à enrichir bénévolement les données d'affiliation de cet outil privé. L'établissement a choisi de rediriger cette expertise vers un modèle plus cohérent avec ses engagements, notamment la Déclaration de Barcelone signée en 2024.

«La science ouverte ne se limite pas à rendre accessibles l’ensemble des productions de la recherche : elle implique aussi de garantir un accès libre et transparent aux données qui permettent de les décrire, de les analyser et de les valoriser. En faisant le choix d'OpenAlex, l'Université de Lorraine affirme sa volonté de contribuer à un écosystème scientifique plus ouvert et plus transparent», souligne Nicolas Fressengeas, vice-président chargé du numérique, des données et de la science ouverte de l’Université de Lorraine.

OpenAlex : un levier stratégique pour l'écosystème régional

Pour remplacer cet outil payant, l'université mise sur OpenAlex, une base ouverte référençant près d'un demi-milliard de travaux scientifiques sans restriction d'accès. Depuis 2025, les bibliothèques universitaires lorraines participent activement à l'enrichissement de ses métadonnées librement réutilisables.

Cette bascule garantit une meilleure reproductibilité des analyses et s'aligne sur les principes de la coalition internationale CoARA pour une évaluation plus qualitative de la recherche. En s'émancipant des éditeurs commerciaux, l'Université de Lorraine consolide son autonomie scientifique tout en offrant aux acteurs économiques et académiques du territoire un accès libre à l'innovation publique.