L’Université Bourgogne Europe compte un nouveau lauréat d’une ERC Starting Grant, une bourse attribuée par le Conseil européen de la recherche. Erwan Lucas, chargé de recherche au Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, a été distingué dans le cadre de l’édition 2026 des ERC Starting Grants. Son projet FIRECOMB porte sur la programmation de la lumière afin de concevoir des sources optiques sur mesure.





Des sources lumineuses sur mesure

Le projet FIRECOMB consiste à concevoir des puces capables de produire une lumière répondant précisément aux besoins de différentes applications. Concrètement, au lieu de créer une puce puis de s'adapter à la lumière qu'elle produit, Erwan Lucas veut partir de la lumière souhaitée pour concevoir le dispositif. Il utilisera notamment la modélisation et l'intelligence artificielle pour déterminer les caractéristiques de la puce. L'objectif est de pouvoir régler les fréquences lumineuses afin de produire une lumière sur mesure, qui pourrait ensuite être utilisée dans les télécommunications, les radars ou encore les capteurs de demain.





Un financement européen très sélectif

Le Conseil européen de la recherche (ERC), créé par l’Union européenne, finance des travaux de recherche exploratoires dans toutes les disciplines scientifiques. Attribuées aux chercheurs, ayant obtenu leur doctorat entre deux et sept ans auparavant, les ERC Starting Grants permettent de développer des projets de recherche fondamentale dits « de rupture ». En effet, les chercheurs peuvent bénéficier d’une bourse allant jusqu'à 1,5 million d'euros sur cinq ans au maximum, avec des financements complémentaires possibles.

Cette distinction témoigne du dynamisme de la recherche à l'Université Bourgogne Europe et de son ouverture aux financements européens. Depuis la mise en place de sa cellule STRADA, qui travaille en lien avec les services de valorisation de la recherche nationaux et régionaux du CNRS, plusieurs projets de recherche européens de l’UBE ont été financés. L'établissement compte également quatre enseignants-chercheurs distingués cette année par l'Institut universitaire de France. De plus, 100 membres de sa communauté scientifique sont présents dans le classement Stanford des scientifiques les plus influents au monde.







