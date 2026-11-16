Les déneigeuses mobilisées à Metz pour préparer l’hiver

À Metz, l’hiver se prépare avant les premiers flocons. Comme chaque année, la Ville et le pôle Propreté urbaine ont organisé une «opération blanche» : les déneigeuses sont sorties pour que les équipes se familiarisent avec les itinéraires qu’elles emprunteront en cas de neige.

Une répétition générale avant les premières chutes de neige

La presse était invitée le mardi 3 novembre à 8h, au pôle Propreté de la Ville, 7 rue Dreyfus-Dupont. Les modalités pratiques de la viabilité hivernale y ont d’abord été présentées par François Grosdidier, maire de Metz et président de l’Euro-Métropole, et par Martine Nicolas, adjointe notamment en charge de la viabilité hivernale. À Metz, le déneigement concerne 350 kilomètres de voies communales. Les opérations sont assurées conjointement par les équipes des pôles Propreté urbaine, Espaces verts et Mobilité-Espaces publics, mobilisées 24 heures sur 24 pour faire face aux intempéries.

Des interventions organisées selon trois niveaux de priorité

Pour organiser le déneigement, la Ville a établi trois niveaux d'intervention. Le premier concerne les grands axes structurants, les rues à fort trafic, les voies de transport en commun et le centre-ville. Le deuxième porte sur les axes secondaires, nécessaires au maintien de l'activité économique et sociale. Le troisième englobe le reste du réseau routier. Les équipes traitent en priorité les deux premiers niveaux avant d'intervenir sur les autres voies. En cas d'épisode neigeux particulièrement intense ou prolongé, les opérations peuvent se concentrer sur les axes prioritaires.

En complément du dispositif municipal, les habitants ont également des obligations. Les propriétaires, leurs remplaçants ou les locataires principaux doivent notamment assurer le déneigement du trottoir devant leur habitation.