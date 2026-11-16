Le Parc Astérix, membre du Groupe Compagnie des Alpes, a vu son travail de démarche locale récompensé en 2026 par le label Divertissement Durable, niveau «Engagé» de syndicat professionnel des parcs de loisirs (SNELAC). Concrètement, au parc, près d’un produit sur trois en boutique est fabriqué ou personnalisé en France, 20% des achats alimentaires proviennent de producteurs locaux situés à moins de 50 kilomètres du parc et 22 des 23 entreprises retenues pour les travaux de l’extension de la zone Grèce, projet du plan d’investissement de 250 millions d’euros à horizon 2030, sont françaises.

Car depuis 25 ans, le Parc Astérix développe «une politique d’achats visant notamment à sélectionner des fournisseurs et partenaires français et régionaux dans l’ensemble de ses métiers - boutiques, restauration, hôtellerie et infrastructures-», précise la direction, notant que cette démarche prolonge un engagement ancien de la Compagnie des Alpes et plus particulièrement en faveur du développement des territoires d’implantation des sites.

Restauration et boutiques : une offre française

Le Made in France est donc privilégié. Du côté des boutiques, le parc maîtrise la conception de ses collections, de l’idée à la commercialisation, en collaboration avec des professionnels de la création, et ce grâce à une service interne dédié. Le catalogue compte ainsi aujourd’hui 250 références, issues de 22 fournisseurs partenaires français, soit une progression de 42% en trosi ans. Parmi les créations emblématiques figurent les bols bretons à message.

La restauration suit cette même philosophie. Dans ses restaurants et points de vente, le Parc Astérix consacre aujourd’hui 20% de ses achats de denrées et de boissons à des producteurs locaux, ce qui représente plus de 180 produits régionaux à la carte. «Cette démarche met à l’honneur les producteurs français et les spécialités régionales, en privilégiant les approvisionnements de proximité. Elle s’appuie sur des partenariats avec des acteurs des Hauts-de-France», note la direction. Sanglier de Picardie Venaison pour le burger de sanglier, bière Sainte Félicité brassée dans l’Oise, La Brasserie de Senlis, les chips So Chips fabriquées à une trentaine de kilomètres du parc, haricots de Soissons ou encore eau minérale naturelle Saint Amand sont autant de produits locaux proposés.

De même, l'extension de la zone Grèce, avec deux nouvelles attractions, sera réalisée majoritairement par des entreprises locales : les travaux sont confiés à 22 entreprises françaises sur 23, avec une forte représentation d’acteurs de l’Oise et des Hauts-de-France.