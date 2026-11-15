Installée à Bouzincourt depuis 1961, SOMEPIC prévoit de renforcer ses équipes pour répondre à l’augmentation de ses commandes dans le secteur de la défense. Les besoins devraient notamment progresser en 2027, selon la direction, qui souhaite intégrer de nouveaux profils. L’entreprise familiale compte actuellement 90 salariés et intervient dans plusieurs domaines, dont l’aéronautique, le ferroviaire et la défense. Initialement spécialisée dans le tournage, elle a progressivement diversifié ses activités et ses compétences techniques.



Cette évolution s’inscrit dans un contexte national de développement de l’industrie de défense. La loi actualisant la programmation militaire prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires pour les armées entre 2026 et 2030. Le gouvernement table également sur 100 000 recrutements dans cette filière d’ici 2030. Les métiers de l’usinage figurent parmi les profils recherchés.

Des ateliers ouverts pour présenter les métiers

À l’occasion de la 15e Semaine de l’industrie, organisée du 16 au 22 novembre, SOMEPIC accueillera des collégiens, lycéens, étudiants, apprentis et demandeurs d’emploi. Une ouverture exceptionnelle au grand public est également prévue le vendredi 20 novembre après-midi, à l’occasion des 65 ans de l’entreprise.



Les visiteurs pourront suivre les différentes étapes de fabrication d’une pièce métallique, de la programmation des machines au contrôle qualité. Les postes d’opérateur et de technicien d’usinage, en tournage et en fraisage, seront notamment présentés. Pour faciliter les recrutements, SOMEPIC mise aussi sur la formation et l’apprentissage. En 2026, neuf CDI ont ainsi été signés à la suite de contrats d’apprentissage ou de CDD. Une préparation opérationnelle à l’emploi dans l’usinage a également été lancée en septembre pour former de nouveaux candidats.