Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre cambodgien Hun Manet ont scellé dimanche le partenariat "renouvelé" et "tourné vers l'avenir" entre leurs deux pays, avec la conclusion de 29 accords économiques de coopération.

Ces accords interviennent notamment dans le domaine de la santé, de la culture, du patrimoine, de la défense mais aussi dans celui de l'énergie, avec un projet de de centrale hydraulique de stockage d'électricité, et dans celui de l'agroalimentaire, avec la création d'un marché de gros dans la capitale Phnom Penh en partenariat avec celui de Rungis, en banlieue parisienne, réputé le plus grand du monde.

"Ce résultat témoigne de l'ampleur et de la profondeur de notre partenariat et constitue une base solide pour faire progresser davantage notre coopération concrète", s'est félicité Hun Manet.

"Notre lien avec le Cambodge est plus fort que jamais. Le sens de ma présence ici à Phnom Penh, accompagné d'une délégation riche, variée est de fixer dans la durée avec nos amis cambodgiens les grandes lignes de ce partenariat renouvelé, tourné vers l'avenir", a déclaré M. Macron.

Lors de cette première visite d'un président français dans le pays depuis 1993, Emmanuel Macron est accompagné de ministres (Culture, Partenariats internationaux) et de dirigeants économiques, parmi lesquels le PDG d'EDF Bernard Fontana, le directeur général de Vinci Concessions Nicolas Notebaert et le directeur de Business France Louis Marguerite.

Le président français a également affirmé avoir évoqué l'enquête sur le meurtre du Franco-Cambodgien Lim Kimya, ex-député de l'opposition cambodgienne tué par balles en janvier 2025 à Bangkok.

"J'ai pu redire à M. le Premier ministre l'importance pour le gouvernement français (...) de ce dossier, notre demande d'appui à une avancée rapide de l'enquête afin de faire la pleine lumière sur cet acte odieux et de faire en sorte que les responsables répondent de ce crime devant la justice", a-t-il déclaré.

En octobre 2025, un Thaïlandais a été condamné à la réclusion à perpétuité par un tribunal de Bangkok pour le meurtre de cet ancien député du Parti du sauvetage national du Cambodge (CNRP), dissous en 2017.

Lim Kimya était l'une des dernières voix s'opposant au pouvoir de Hun Sen et sa famille, qui contrôlent le Cambodge d'une main de fer depuis près de quarante ans.

Fils de Hun Sen, Hun Manet a nié en janvier 2025 toute implication de son gouvernement ou de son père.

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