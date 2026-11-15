Un sommet régional a débuté dimanche à Manille, où les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est discuteront commerce, sécurité et crise énergétique, et seront rejoints par Donald Trump.

Le président américain doit arriver mardi à la fin du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), une visite qui devrait inclure une rencontre avec les autres membres du Quad : les dirigeants de l'Inde, du Japon et de l'Australie.

La réunion de ce groupe conçu pour contrebalancer l'influence régionale de la Chine intervient avant une rencontre tripartite jeudi entre Donald Trump et ses homologues russe et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping, à Shenzhen en Chine.

Le président brésilien récemment réélu Luiz Inacio Lula da Silva est de son côté attendu à une séance plénière dimanche des onze pays membres de l'Asean et le Premier ministre australien Anthony Albanese signera un nouvel accord de défense avec le pays hôte, les Philippines. La Chine sera représentée par son Premier ministre Li Qiang.

Près de 20.000 policiers ont été déployés à Manille pour le sommet, des organisations progressistes prévoyant des milliers de manifestants mardi pour une marche anti-Trump jusqu'au site du sommet.

La protestation vise essentiellement le programme américain Pax Silica, destiné à contrer la domination de la Chine dans la fourniture des semi-conducteurs et des terres rares, et dont le principal projet - un site de fabrication de 1.620 hectares au nord de Manille - menace de forcer au déplacement des familles indigènes.

Questions en suspens

Une série de rencontres a commencé dès samedi avec l'annonce par le Premier ministre canadien Mark Carney de la conclusion des négociations en vue d'un vaste accord de libre-échange avec les Philippines, et les efforts des dirigeants de l'Asean pour s'entendre sur des questions comme la pollution atmosphérique émanant de l'Indonésie, ou des stratégies de partage de carburant pour faire face aux conséquences de la guerre en Iran.

Mais deux questions qui brouillent les relations régionales depuis des années - celle d'un "code de conduite" en mer de Chine méridionale, et celle des relations avec la Birmanie - semblent devoir échoir à Singapour lorsque la cité-État accèdera à la présidence tournante du bloc en 2027.

La Birmanie a été exclue des rencontres à haut niveau de l'Asean depuis le coup d'État militaire de 2021 qui a renversé le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi et provoqué une guerre civile, toujours en cours.

La Thaïlande, qui partage une frontière avec la Birmanie, a proposé la semaine dernière d'admettre à nouveau le chef de la diplomatie birmane aux rencontres.

Mais la secrétaire philippine aux Affaires étrangères, Theresa Lazaro, a déclaré aux journalistes samedi qu'il n'y avait "pas de progrès" sur l'attitude à adopter face à la Birmanie, accusée de génocide contre la minorité musulmane Rohingya.

Quant aux espoirs de parvenir cette année à un "code de conduite" en mer de Chine méridionale entre les pays de l'Asean et la Chine, ils se sont amenuisés.

Un diplomate d'un pays de la région impliqué dans les préparations du sommet a confié à l'AFP ne pas s'attendre à ce qu'un tel accord soit atteint à Manille. Theresa Lazaro a de son côté déclaré samedi que les négociations étaient achevées "à 80 %".

L'ombre de Pékin

Pékin revendique la plus grande partie de la mer de Chine méridionale en dépit d'une décision contraire de la justice internationale, et des incidents opposent régulièrement les garde-côtes chinois à ceux des Philippines.

Lors d'une réunion le mois dernier des ministres de la Défense de l'Asean, la Chine n'a envoyé qu'un attaché d'ambassade, exposant son courroux après des déclarations de responsables philippins.

Un séminaire annuel, à moins de cinq kilomètres des lieux du sommet de l'Asean, sera consacré dimanche aux prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale.

Le chef de la Défense des Philippines, Gilberto Teodoro, qui a été sanctionné par Pékin cette année pour des "déclarations irresponsables", y donnera un discours important.