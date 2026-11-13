Les festivités commenceront samedi à 14 heures avec une distribution de cupcakes d’anniversaire préparés par Feryel’s Cake. De 14 heures à 18 heures, les participants pourront ensuite relever le défi « Flash 9 ». Ils devront mémoriser une image en seulement neuf secondes, puis répondre à plusieurs questions afin de tenter de gagner des cadeaux spécialement conçus pour l’anniversaire du centre messin. Une Silent Party by Chuuut ! se déroulera également de 15 heures à 18 heures. Munis d’un casque, les visiteurs pourront choisir leur univers musical parmi trois canaux et danser au rythme de leurs morceaux préférés.

La magie sera à l'honneur !

Dimanche, de 14 heures à 18 heures, le magicien Ismael proposera un spectacle destiné à émerveiller petits et grands. Des gourmandises seront distribuées tout au long de la journée. Pendant tout le week-end, une grande « chasse aux 9 » invitera les visiteurs à rechercher des symboles dissimulés dans les allées et à reconstituer une phrase mystère. Les participants pourront ainsi tenter de remporter une carte cadeau Muse d’une valeur de 100 euros. Un photocall permettra également de garder un souvenir de l’événement.