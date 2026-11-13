Installé à Sarrebourg, Romuald Rosso-Dion souhaite donner une nouvelle dimension à son activité d'expertise en bâtiment. Après avoir créé 2R Expertise en 2022, il lance Hestya, un réseau destiné à réunir des professionnels indépendants partout en France. L'entrepreneur mosellan entend ainsi faire évoluer son cabinet vers un projet de dimension nationale.

De l'expertise en bâtiment à un projet national

Créée en octobre 2022, 2R Expertise accompagne les particuliers et les professionnels confrontés à des problèmes liés à leur bâtiment. Son activité concerne notamment les malfaçons, les fissures, les problèmes d'humidité et les litiges liés aux travaux de construction. Le cabinet intervient également dans le cadre d'expertises avant achat immobilier ou de procédures contradictoires.

À sa tête, Romuald Rosso-Dion revendique 23 ans d'expérience dans le secteur du bâtiment, dont 15 années en bureau d'études. Basée à Sarrebourg, son entreprise dispose également d'une agence à Dijon et intervient dans plusieurs départements du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté.

Hestya, fédérer des experts indépendants

Avec Hestya, Romuald Rosso-Dion souhaite donner une nouvelle dimension à son activité dans l'expertise du bâtiment. Le projet vise à développer un réseau national d'experts indépendants, en s'appuyant sur son expérience acquise avec 2R Expertise, implantée à Sarrebourg. Cette ambition doit permettre de dépasser le cadre de son implantation régionale.