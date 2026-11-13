Basé à Octeville-sur-Mer, en Seine-Maritime, Leader Group célèbre ses 40 ans. En quatre décennies, l’entreprise spécialisée dans les équipements de lutte contre l’incendie et le sauvetage a parcouru du chemin. En chiffres, cela représente six filiales, 400 collaborateurs et des clients dans plus de 130 pays.

«Depuis 2021, Leader Group a doublé son chiffre d’affaires, porté par une croissance organique soutenue et des acquisitions audacieuses», indique le groupe. Après Zelup en France, C.E.T. Fire Pumps au Canada, la dernière acquisition de l'entreprise date de juin 2026 avec Mercedes Textiles, spécialiste canadien des tuyaux et des pompes portables, «dont les produits sont exportés dans plus de 50 pays», précise-t-il.

Ce sont donc désormais six filiales qui permettent à l'entreprise de proposer à ses clients une offre couvrant l’ensemble des besoins des services de secours : émulseurs, motopompes, tuyaux, lances, systèmes de ventilation, caméras thermiques ou encore équipements de recherche de victimes inscrivant l'entreprise comme une référence à l'échelle internationale.

Une innovation récompensée

Si le renforcement de sa présence à l’international et l’élargissement de son offre constituent deux axes stratégiques, l’innovation occupe également une place centrale dans le développement du groupe. Selon le groupe, 8% du chiffre d'affaires est réinvesti en recherche et développement (R&D).

Elle s’est illustrée le 9 novembre dernier, lorsque la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a reçu le prix « Stratégie de prévention » aux Oscars de la Sécurité Incendie 2026 pour son projet de lance diphasique, développé avec les équipes de Zelup, une filiale de Leader Group.

Associant air et eau, la lance diphasique produit un brouillard de micro-gouttelettes qui se dispersent, à la différence d'un jet d'eau classique. Cette technologie optimise la consommation d’eau, accélère la maîtrise du feu et renforce la protection des professionnels de secours. Cette récompense vient saluer plusieurs années de recherche et de collaboration.

Elargissement de l'offre, développement international et innovation constituent ainsi les trois piliers de la stratégie du groupe normand pour poursuivre son expansion au cours des prochaines années.