Ce programme de 12 mois doit aider l’intercommunalité à transformer ses besoins locaux en projets concrets, notamment dans les services publics, les mobilités et la gestion des ressources.

Au-delà de l’amélioration des usages numériques, cette initiative représente une opportunité pour les Portes de Meuse de structurer leurs futurs investissements, d'identifier des solutions adaptées à leurs moyens et de mobiliser des financements. Elle ouvre également des perspectives pour les entreprises régionales spécialisées dans les technologies numériques, susceptibles de répondre aux besoins des collectivités.

Les Portes de Meuse retenues pour un accompagnement sur mesure

Sélectionnée à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt lancé en avril 2026, la communauté de communes des Portes de Meuse bénéficiera d’un diagnostic stratégique destiné à identifier les besoins prioritaires de son territoire. L’objectif est de faire émerger un projet numérique structurant, en fonction des attentes des habitants et des enjeux rencontrés par les services intercommunaux.

L’accompagnement sera assuré par Grand Est Développement, l’agence régionale des transformations. Il portera notamment sur le choix des solutions techniques, l’identification des entreprises prestataires, la recherche de financements et la préparation des achats ou des contrats nécessaires à la réalisation du projet.

Pour l’intercommunalité meusienne, ce dispositif peut faciliter la préparation de projets sans engager immédiatement des dépenses dans des équipements ou des outils numériques. Le diagnostic préalable doit notamment permettre de mieux définir les besoins et d'orienter les futurs investissements vers des solutions adaptées.

Un programme régional qui ouvre des perspectives aux entreprises meusiennes

Le parcours doit également rapprocher les collectivités des entreprises du Grand Est capables de proposer des solutions numériques. Cette mise en relation vise à favoriser les collaborations locales et à faciliter l’accès des prestataires régionaux aux projets portés par les collectivités.

Pour les entreprises meusiennes positionnées sur le numérique, les télécommunications ou les services informatiques, cette démarche peut constituer une opportunité de développement commercial, sous réserve des besoins qui seront identifiés et des procédures d’achat engagées par les collectivités.

Les Portes de Meuse dans un programme régional jusqu’en 2030

Lancé sur une première période allant de novembre 2026 à octobre 2027, le programme concerne 15 communautés de communes rurales. La Région Grand Est prévoit d’étendre progressivement cet accompagnement aux 102 communautés de communes rurales de son territoire d’ici fin 2030, avec de nouveaux appels à manifestation d’intérêt chaque année.

Cette première sélection permet ainsi aux Portes de Meuse d’intégrer une démarche régionale de transformation numérique.