Clermont : le Labopéra fait chanter du Mozart en français aux lycéens

Depuis quelques années, le Lab'Opéra Oise -né du réseau de La Fabrique Opéra - fait découvrir l'opéra aux habitants et le rend accessible, et ce sous une forme innovante. Missionné par la DRAC, les Communautés de communes du Pays de Bray et de Creil Sud Oise, le Labopéra Oise a pour mission de créer des actions d'éducation artistique toute l'année au sein des établissements scolaires, comme des présentations dans les classes, répétitions publiques suivies d'échanges avec les artistes, ateliers de chant et de théâtre, représentations scolaires. L'intérêt est de sensibiliser les élèves à la pratique artistique, et en 2026, 300 élèves ont participé à un atelier du Labopéra.

Mozart en français

Au sein de ces mission, le Labopéra a créé un opéra coopératif où se mêlent artistes professionnels, choristes amateurs et élèves de lycées professionnels. Cette année, l'opéra La Flûte Enchantée de Mozart sera interprété en français : sur scène,sept solistes et sept instrumentistes de l'ensemble Musica Nigella, sous la direction musicale de Takénori Némoto, seront sur scène. À leurs côtés, 200 choristes de Beauvais, Clermont et Compiègne, enfants et adultes, l'orchestre de jeunes de l'école de musique de Clermont et trois jeunes chanteuses issues des conservatoires de Beauvais et Compiègne. Ce laboratoire artistique coopératif va plus loin : en coulisses, environ 250 élèves de huit lycées professionnels, d'Amiens à Senlis, ont participé à la conception et à la réalisation du spectacle (costumes, décors, décor peint, communication, merchandising). À Clermont, ce sont étudiants en BTS du lycée Cassini qui sont associés au projet.

Cette traduction en français rend l'opéra davantage accessible car les paroles de Mozart seront comprises pour mieux appréhender cet art musical. La traduction et l'adaptation et la mise en scène sont signées par Renaud Boutin, directeur artistique du Labopéra Oise. «Tout le monde connaît un peu La Flûte. Mais par-delà les charmes du conte et de la partition, notre époque et notre société n’ont-elles pas plus que jamais, besoin de ré-entendre, distinctement, son message humaniste ? Traduire la partition en français répond pour moi à cette urgence», exprime-t-il.

Si les versions françaises en circulation datent pour la plupart de la fin du XIXe siècle, le Labopéra a fait le choix de celle de Louis Durdilly, datant des années 1890 qui était encore reprise à l'Opéra royal de Versailles en 2019-2020.

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