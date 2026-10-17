Vincent Delerm a fait étape à Soissons avec «La Fresque»

Depuis plus de 20 ans, Vincent Delerm développe un univers reconnaissable, souvent inspiré des scènes du quotidien. À la fois auteur-compositeur-interprète, photographe et cinéaste, il s’intéresse aux relations humaines, aux souvenirs et à ces petits détails de la vie qui peuvent prendre une autre dimension lorsqu’on prend le temps de les regarder.

Des chansons accompagnées d’images et de récits

Avec « La Fresque », l’artiste va au-delà du simple concert. Ses chansons sont accompagnées d’une dimension visuelle et narrative qui fait voyager le public entre différentes histoires, images et souvenirs. Le spectacle laisse ainsi une place importante à l’observation et aux émotions, avec une mise en scène pensée autour de la poésie du quotidien. Après plusieurs concerts à Paris, Vincent Delerm poursuit sa tournée avec cette nouvelle création. Cette étape à Soissons sera l’occasion pour le public de retrouver son répertoire ou de découvrir son univers artistique sur scène.

«Accueillir Vincent Delerm à la Cité de la Musique et de la Danse, c’est proposer au public une rencontre avec un artiste dont l’univers dépasse largement le cadre de la chanson. Avec “La Fresque”, musique, images et récits se répondent pour composer un spectacle sensible et personnel. Nous sommes heureux de pouvoir inscrire cette proposition dans la programmation culturelle du GrandSoissons et d’offrir au public une nouvelle occasion de découvrir une création originale», déclare Benoît Wiart, Directeur de la Cité de la Musique et de Danse et du Mail Scène Culturelle



