Ce rendez-vous sera l'occasion de faire découvrir le DAB+, un nouveau mode de réception de la radio à Soissons. Avec son auditorium et son acoustique adaptée à l'écoute musicale, la CMD offre un cadre propice à ce type d'émissions. Tout au long de la journée, le public pourra assister aux enregistrements en direct, découvrir les coulisses de la radio et rencontrer les équipes de France Musique ainsi que plusieurs artistes invités.

«Accueillir France Musique à la Cité de la Musique et de la Danse, c’est mettre en valeur un équipement conçu pour faire vivre la musique et la partager avec le plus grand nombre. Cette journée permettra aux Soissonnais de découvrir les coulisses de la radio, mais aussi de mesurer toute la place que notre salle peut prendre dans la vie culturelle du territoire», déclare François Hanse, vice-président du GrandSoissons et adjoint au maire délégué à la culture.

Quatre émissions au programme

La journée débutera à midi avec Autour de midi, présentée par Jean-Baptiste Urbain, jusqu'à 13 h 30. Après une pause dans la programmation, France Musique retrouvera son public de 16 h 30 à 18 h avec Stars du Classique, animée par Aurélie Moreau en compagnie du pianiste Jean-Paul Gasparian.

À 18 heures, Nathalie Piolé prendra le relais avec Banzzaï, aux côtés du pianiste Mark Priore. Enfin, de 20 h à 22 h, Jérémie Rousseau animera La Tribune des Critiques de Disques, qui sera consacrée aux Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski.

L'Orchestre Philharmonique de Radio France attendu en janvier

La musique classique sera de nouveau à l'honneur à la Cité de la Musique et de la Danse le vendredi 15 janvier 2027 à 20 heures. L'Orchestre Philharmonique de Radio France y donnera un concert consacré à Tchaïkovski et Schumann. Le programme réunira les variations virtuoses et lyriques de Tchaïkovski et la Deuxième Symphonie de Schumann, œuvre intense qui s’ouvre progressivement à l’espoir. Une nouvelle occasion pour le public soissonnais de découvrir sur scène une grande formation symphonique française.