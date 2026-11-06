Soprano en dédicace au stade Saint-Symphorien ce samedi 7 novembre

Le samedi 7 novembre, Soprano fera étape au stade Saint-Symphorien, à Longeville-lès-Metz, dans le cadre d'une tournée de dédicaces organisée dans les enceintes françaises qui accueilleront son prochain spectacle.

A partir de 13h (dernière entrée à 15h), le chanteur prendra le temps de signer des autographes et de poser pour des photos-souvenirs avec le public. L'accès à cette rencontre est gratuit, mais les détenteurs d'un billet pour le concert messin du 19 juin 2027 bénéficieront d'un accès prioritaire. Les autres fans sont donc invités à venir suffisamment tôt.

Un stade qui vit aussi hors des jours de match

Cette opération constitue également un avant-goût du Karaoké Stadium Tour, qui transformera Saint-Symphorien en un immense karaoké le 19 juin prochain. Soprano entend faire chanter les spectateurs sur ses plus grands succès, à l'occasion d'une tournée qui accompagne son nouvel album et célèbre ses trente ans de carrière.

Au-delà de l'événement musical, cette rencontre illustre la volonté de faire du stade un lieu de vie qui dépasse le seul calendrier sportif. Anne-Claire Mangel, secrétaire générale du groupe FC Metz et directrice générale de FC Metz Stadium, nous expliquait récemment que «l'ambition était de rentabiliser cet équipement multifonctionnel tout au long de l'année, et non uniquement les 17 jours où le club joue à domicile».

Séminaires, conventions, événements grand public ou concerts : la diversification des activités constitue plus que jamais un levier essentiel du modèle économique du stade. La venue de Soprano s'inscrit pleinement dans cette stratégie.



