La Fère : Deux événements exceptionnels au musée Jeanne d'Aboville

Le musée Jeanne d'Aboville invite les visiteurs à une journée exceptionnelle avec deux événements exceptionnels qui seront l'occasion de revenir sur des destins singuliers. Il s'agit de deux hommes du XVIIIe siècle, victimes de l'esclavage et devenus des figures importantes à Paris et Saint-Petersbourg. Le premier est le Chevalier de Saint-George au destin exceptionnel : né esclave, il deviendra le 1er grand violoniste, compositeur, escrimeur, et colonel noir de France. Le second est Abraham Hannibal, esclave acheté par le tsar Pierre le Grand, qui l’a éduqué et élevé comme son propre fils. Hannibal est devenu un officier militaire de haut rang qui a étudié l’artillerie et les arts militaires à La Fère.

Visite-concert

La journée se composera en deux temps avec à 15 heures, Destins déchaînés, version musée. Cette visite-concert au musée pour évoquer les vies croisées de deux personnages au destin parallèles : Abraham Hannibal sera évoqué via des textes lus et le Chevalier Saint-George au fil de la musique qu’il a composé. Puis à 18 heures, Destins déchaînés, version concert. Un concert dans la salle de Bal de la Mairie va rendre hommage à Abraham Hannibal, qui apprit l’art de l’artillerie à La Fère. Autour des compositions du chevalier Saint-Georges, l’ambiance brillante du Siècle des Lumières se dévoilera aux oreilles du public.

L'accès à la visite-concert se fait sur réservation uniquement auprès du musée, entrée 5 €, non-accessible aux personnes à mobilité réduite. 5 rue du Général de Gaulle, La Fère, réservation au 03 23 56 71 91 ou via musee-daboville@ville-lafere.fr. Le concert est entrée libre et gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.