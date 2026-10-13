Sacre du printemps : l’Orchestre National de Lille en formation XXL

Après avoir fêté ses 50 ans fin septembre avec, entre autres, son gala des trois chefs - Jean-Claude Casadesus, Alexandre Bloch et Joshua Weilerstein -, l’Orchestre National de Lille (ONL) jouait à nouveau les 8 et 9 octobre derniers au coeur de l'auditoriaul d'un Nouveau Siècle retrouvé après 18 mois de travaux, devant 1 750 spectateurs enthousiastes.

Un programme ambitieux et exigeant dirigé par son chef principal, Joshua Weilerstein. En introduction, nous avons pu entendre l’Orpheus’ Comet de la compositrice bulgare Dobrinka Tabakova. Cette œuvre créée à Londres en 2017 est une commande de la BBC et de l’Union européenne pour le 50ème anniversaire d’Euradio. Une très belle pièce d’ouverture, engageante, qui fait immédiatement apprécier les qualités de l’orchestre. Les différentes textures de son, les mélanges de timbres et la richesse de la palette sonore de l’orchestre nous promet un excellent concert.

Pour la deuxième œuvre, le populaire Concerto pour piano numéro deux de Sergueï Rachmaninov était interprété par le pianiste français Alexandre Kantorow. Le musicien de 29 ans a été récompensé dès 2019 du Premier prix du concours Tchaïkovski, à Moscou. Il est également détenteur de deux Victoires de la Musique dans la catégorie «Soliste instrumental», en 2019 et 2024, et du prestigieux Gilmore Artist Award. L'artiste a également été remarqué pour sa prestation lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024, à Paris. Il avait interprété les «Jeux d'eau» de Maurice Ravel, sous une averse opportune.

L’excellence de son interprétation a largement transporté le public, ainsi que les musiciens. Un toucher précis, une virtuosité remarquable, une sensibilité et une aisance ont conquis le public, dont une grande partie s’est levée pour applaudir à l'issue du Concerto.

Le grand retour du sacre

Après un bref entracte, l'ONL, en très grande formation cette fois - près de 90 musiciens -, a offert l’ambitieux et exigeant Sacre du Printemps, l'une des œuvres les plus difficiles et impressionnantes du vingtième siècle. Elle a été crée en mai 1913 au théâtre des Champs Élysées à Paris. Les pupitres de cordes en grand nombre, les bois par cinq avec toutes les déclinaisons des familles (flûtes, piccolo, flûte alto, hautbois, cors anglais, clarinettes, clarinettes basses, petite clarinette, bassons et contrebassons). Les cuivres en puissance (huit cors dont deux «tubas Wagner», quatre trompettes, trompette piccolo et trompette basse, trois trombones et deux tubas) et les quatre percussionnistes.

L’introduction de l’œuvre, avec son très délicat solo de basson dans l’aigu - initialement pensé par Stravinsky pour le cor anglais puis remanié à la suite d’une plaisanterie d’un bassoniste imitant son collègue lors d’une répétition -, était interprétée ici par le basson solo Jean-Nicolas Hoebeke. «Il s’agit sans doute de l’un des solos les plus difficiles de notre répertoire. Même si nous travaillons Le Sacre du printemps quotidiennement, nous n’avons pas si souvent l’occasion de le jouer en concert». La dernière fois ? En 2008, se souvient-il.

Les deux tableaux de l’œuvre d’une trentaine de minutes, «L’adoration de la Terre» et «Le Sacrifice», ont été magistralement interprétés, qui plus est avec un chef dirigeant par cœur. La vigueur, la précision rythmique, les nuances et le son, tantôt chaleureux et moelleux tantôt massif et guerrier, ont contribué au succès de cette œuvre magistrale. À l’issue du spectacle, le public s’est à nouveau levé, bien loin du scandale qui avait marqué la création de l’œuvre en 1913. Une soirée intense venait de s’achever, un grand moment de musique et de partage où musiciens et spectateurs ont vibré à l’unisson, repartant avec des souvenirs précieux et le sentiment d’avoir vécu une expérience rare, empreinte de communion et d’émotion.

Thomas Rio

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