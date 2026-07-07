Après 18 mois hors-les-murs, l'Orchestre National de Lille (ONL) s'apprête à retrouver son auditorium du Nouveau Siècle en septembre prochain. Avant cela, dans le cadre des festivités du 50ème anniversaire de l'ONL, les musiciens et leur directeur musical américain Joshua Weilerstein ont donné deux concerts exceptionnels au STAB de Roubaix : Broadway by night. Un double clin d'oeil, puisqu'il s'agissait aussi de célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis avec un répertoire 100% américain dédié au swing, jazz et comédies musicales avec les chanteuses LaKisha Jones et Aisha De Haas.

Deux voix exceptionnelles

Dans l'enceinte mythique où l'enfer du Nord trouve son dénouement chaque printemps, Joshua Weilerstein a dirigé, les 2 et 3 juillet, les grandes heures de la comédie musicale et du jazz américain. Gershwin, Bernstein, Rodgers, Arlen : autant de géants d'un répertoire flamboyant, portés par deux voix exceptionnelles venues des États-Unis.

LaKisha Jones, révélée au grand public par American Idol avant d'éblouir Broadway et les plus grandes scènes symphoniques, s'est distingué notamment par son aisance dans un large répertoire, du gospel aux grands standards de Broadway. La soprano américaine partage l'affiche avec une autre soprano, Aisha de Haas, chanteuse et comédienne formée à Columbia Chicago College, dont la présence incandescente a traversé les productions les plus marquantes du théâtre musical américain grâce à ses hommages à Ella Fitzgerald et aux grands noms du jazz.