



Le festival « La Bande à Léo » se déroulera les 18 et 19 juillet 2026 au château de Coutivert, à Musigny, dans la Côte d’Or. Pour sa quatrième édition, cet événement, entièrement conçu et organisé par un groupe de 15 jeunes bénévoles accompagnés par le réseau Léo Lagrange Animation, promet une programmation riche et variée. En hommage aux 90 ans du Front populaire, le festival proposera une scène musicale animée par des artistes locaux, ainsi que des ateliers de médiation culturelle et un village festival pour encourager les moments de convivialité.





Dès le 10 juillet, les jeunes participants s'installeront au château pour préparer cet événement unique, alliant activités artistiques et lutte contre l'isolement. Le cadre rural de Musigny offrira une occasion idéale pour ces citadins de se déconnecter des écrans et de redécouvrir leur environnement. Au programme, des concerts variés avec des performances telles que celles de Chimi Churri et Djettes à Paillettes, ainsi que des activités ludiques pour tous les âges, incluant un jeu d’enquête grandeur nature et des projections cinématographiques.





Cette édition du festival s'inscrit également dans le cadre de la tournée nationale de l’EsKale, un projet itinérant qui met en avant l’importance des associations d’éducation populaire. En célébrant l’héritage du Front populaire, « La Bande à Léo » propose un espace de rencontre festif et culturel, enrichi par la présence d’artistes et d’activités destinées à favoriser les échanges au sein de la communauté.