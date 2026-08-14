Pompiers morts à Mérignac: le mineur mis en examen a jeté un mégot

L'adolescent mis en examen dans l'enquête sur l'incendie ayant provoqué en juillet la mort de deux sapeurs-pompiers près de l'aéroport de Bordeaux, à Mérignac (Gironde), a reconnu avoir jeté un mégot de cigarette sur le lieu de départ de feu, a indiqué vendredi le parquet.

Le jeune de 15 ans a été mis en examen du chef de "destruction involontaire par incendie (...) ayant provoqué la mort d'autrui", précise dans un communiqué le procureur de la République à Bordeaux, Renaud Gaudeul.

Interpellés et placés en garde à vue mardi, deux frères, occupants d'un véhicule qui avait été aperçu à "proximité immédiate" du feu, ont admis leur présence le 21 juillet à cet endroit-là, selon le magistrat.

Le frère aîné, majeur, est "à ce stade hors de cause", a affirmé le procureur, précisant que le mineur a reconnu avoir "fumé une cigarette, jetée par la suite", et estimé "qu'il pouvait être à l'origine du sinistre, sans certitude".

L'adolescent a été placé en centre éducatif fermé, "à l'issue de son interrogatoire de première comparution", a ajouté M. Gaudeul.

Le 21 juillet, le camion où se trouvaient les deux sapeurs-pompiers avait été "piégé" dans une parcelle de pins livrée aux flammes, selon le directeur du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Gironde, Marc Vermeulen.

Wilfried Schmitter et Anthony Berthôme, deux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de 34 ans, ont été cités la semaine dernière à l'ordre de la Nation, un titre de reconnaissance créé en 1917 pour récompenser "les services ou actes de dévouement exceptionnels accomplis pour la France au péril de sa vie, à titre civil ou militaire".

En France, l'année 2026, marquée par des vagues de chaleur à répétition favorisées par le changement climatique, bat déjà le record de surfaces brûlées en vingt ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis), qui recense près de 100.000 hectares déjà brûlés.

Le mégafeu de Gironde, qui s'est déclenché au lendemain de la mort des deux pompiers à l'aéroport de Bordeaux, a parcouru à lui seul plus de 40.000 hectares, selon les estimations des autorités.

Vendredi, alors qu'une très grande majorité du territoire métropolitain était en vigilance orange canicule, les pompiers luttaient encore contre un important incendie dans le département voisin des Landes qui a déjà parcouru 1.100 hectares depuis jeudi.