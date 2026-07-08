Objectif loi Egalim dans les collèges meusiens

Actuellement en Meuse, seul le collège de Vaucouleurs respecte les objectifs de la loi Egalim et ses exigences bio. Face à ce constat, le Département de la Meuse se lance un nouveau défi : faire progresser les pratiques dans les quinze collèges dont la collectivité a la compétence ce qui correspond à 550 000 repas par an, soit 1,3 million d’euros d’achat. «Notre volonté est d’être proactif pour le bien des collégiens mais aussi pour les agriculteurs locaux et ainsi participer à ce cercle vertueux», explique Jérôme Dumont, le patron de l’exécutif meusien. Ce choix politique est une nouvelle étape après avoir défini une stratégie en 2024 puis lancé des audits dans les établissements meusiens en 2025 alors que la restauration scolaire représente «un levier significatif avec 6% des émissions totales de la collectivité» qui s’est engagée à diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre à l’échéance 2030.

Objectif fin 2027

Alors que la loi Egalim fixe des objectifs précis, force est de constater qu’en Meuse, comme c’est le cas un peu partout en France, des marges de progression sont importantes pour atteindre cette ambition règlementaire. L’audit a mis en avant les bons et les mauvais élèves avec une moyenne de 26% de produits durables achetés contre 50% fixés par la loi et 13% pour le bio, bien en deçà des 20% prévus par le législateur. Au-delà des exigences de la loi Egalim, le département de la Meuse est devenu ambassadeur des achats locaux en assurant la promotion de la plateforme Agrilocal qui facilite la mise en relation entre les cantines meusiennes et les agriculteurs locaux. La collectivité vient d’ailleurs de créer un nouveau dispositif «coup de pouce» avec une enveloppe dédiée pour encourager les achats de proximité et durable. D’ici fin 2027, la Meuse s’engage à ce que ses quinze cantines implantées dans les collèges respectent les obligations Egalim, renforcent les achats locaux et déploient un outil de mesure de l’empreinte carbone des repas. Une triple exigence mise au service de l’attractivité de ce département rural.