Saint-Paul : le Parc Saint Paul investit 5 millions d'euros

«Cette attraction symbolise le changement de dimension du parc». À quelques jours de l'inauguration de la nouvelle tour de chute, Géraud Visinoni, directeur du Parc Saint Paul, peine à masquer son impatience. Il faut dire que cet investissement de trois millions d'euros représente bien davantage qu'une nouveauté destinée à attirer les amateurs de sensations fortes. Pour lui, cette attraction du constructeur autrichien Funtime, incarne la nouvelle trajectoire engagée depuis le rachat du site par le groupe Looping, à l'été 2024.

En un an, le propriétaire du parc a investi près de cinq millions d'euros. Quatre millions ont été consacrés au développement du site et un million à la maintenance et à la remise à niveau des installations. «La première année a surtout consisté à remettre le parc aux standards que nous souhaitions atteindre», explique Géraud Visinoni.

Sécurité et maintenance : être à la pointe

Cette transformation dépasse donc largement la seule création d'attractions. Plusieurs équipements ont été rasés, d'autres modernisés, tandis que les procédures de maintenance ont été entièrement revues. Digitalisation des contrôles, nouvelles méthodes d'inspection, remplacement de composants, renforcement des dispositifs de sécurité : l'objectif est d'installer une culture de prévention permanente. «La sécurité n'est pas une contrainte, c'est la condition du développement économique du parc», insiste le directeur, qui sait l'impact d'image qu'ont eu les dramatiques accidents survenus par le passé.

Ingénieur de formation, spécialisé dans la maîtrise des risques industriels, Géraud Visinoni revendique une approche rigoriste. «Lorsqu'un doute existe, on ne cherche pas à prendre un risque». Une philosophie qui guide désormais l'ensemble des décisions techniques et organisationnelles.

Objectif : 400 000 visiteurs annuels

Pour autant, le groupe Looping n'entend pas bouleverser l'identité du Parc Saint Paul. «Notre ambition n'est pas de devenir un parc à sensations. Nous restons un parc familial», rappelle le directeur. Si la nouvelle tour de chute répond à une attente des adolescents et des jeunes adultes, elle vient compléter une offre dont l'essentiel demeure accessible aux familles avec enfants.

La montée en gamme se traduit également par une amélioration de l'expérience globale. L'entrée du parc a été repensée, les boutiques et les espaces de restauration rénovés et des zones végétalisées créées afin de mieux faire face aux épisodes de fortes chaleurs. Une nouvelle attraction, le Flying Scooter, inédite en Europe, est également venue enrichir l'offre cette saison.

Le groupe Looping affiche désormais des ambitions de croissance. Le Parc Saint Paul avait déjà dépassé les 400 000 visiteurs annuels avant de connaître une période plus difficile. La direction espère retrouver rapidement cette fréquentation, voire la dépasser. «Nous avons consacré la première année à reconstruire les fondations. Aujourd'hui, nous pouvons nous concentrer sur le développement», conclut Géraud Visinoni.