Wall Street en hausse, met de côté les incertitudes géopolitiques

La Bourse de New York a clôturé dans le vert jeudi, profitant de la détente des prix du pétrole et des craintes inflationnistes ainsi que d'un élan favorable aux actifs technologiques.

Le Dow Jones a pris 0,27%, l'indice Nasdaq - qui regroupe les grands noms technologiques - a avancé de 1,30% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,81%.

Pour Christopher Low, analyste de FHN Financial interrogé par l'AFP, "c'est un marché boursier qui réagit comme on pourrait s'y attendre en cas de cessez-le-feu durable, et non face à la poursuite de la guerre" au Moyen-Orient.

Les nouveaux affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran sont les plus intenses depuis la signature d'un protocole d'accord mi-juin venu entériner la trêve d'avril.

Donald Trump a assuré que, pour lui, cette dernière était désormais "terminée". Il a aussi étrillé les dirigeants iraniens, "des malades" à qui il ne veut plus "avoir affaire", tout en laissant la porte ouverte à la poursuite des pourparlers par son équipe de négociateurs.

Mais après deux séances de hausse, les prix du pétrole sont nettement repartis en baisse jeudi. Dans leur sillage, la pression a diminué sur les coûts de la dette, thermomètres des perspectives d'inflation.

Vers 20H20 GMT, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans s'établissait ainsi à 4,55%, contre 4,58% la veille en clôture.

Selon M. Low, il faut souligner "l'ampleur de l'augmentation de la production pétrolière en dehors du Golfe" depuis le début de la guerre, qui rend toute perturbation dans la région moins préjudiciable qu'auparavant.

Rien qu'aux Etats-Unis, les exportations cumulées de brut et produits pétroliers ont bondi de 25% entre janvier et avril, selon les dernières données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Gros titres encourageants

Dans ce contexte, le secteur technologique, "très sensible aux taux d'intérêt" car porté par de gigantesques investissements financés par de la dette, "a connu une très bonne journée", a relevé M. Low.

Une progression d'autant plus notable qu'elle s'est faite sans l'appui des géants du numérique, a noté Jose Torres, analyste de la plateforme Interactive Brokers.

Ce sont les puces qui ont mené la hausse, à l'image de SanDisk (+7,59%), AMD (+5,67%) ou Qualcomm (+2,44%).

Micron (+4,52%) a aussi été recherché après avoir annoncé une série d'investissements d'ampleur aux Etats-Unis, portant ses engagements à 250 milliards de dollars d'ici 2035, dans le but de renforcer la filière des semi-conducteurs dans le pays.

Autre bonne nouvelle pour le marché: l'arrivée prochaine à Wall Street du géant sud-coréen des puces mémoire SK hynix.

"Nous continuons de penser que ce secteur est en surcapacité, que les acteurs vont commencer à réduire leurs dépenses, mais en réalité, nous continuons de voir ces gros titres qui sont très encourageants", a remarqué M. Low.

Ailleurs à la cote, le conglomérat de médias et de divertissement Paramount Skydance a perdu 4,31%, à 9,33 dollars. Selon plusieurs médias, des Etats américains finaliseraient une plainte pour contester le rachat par le groupe de son concurrent Warner Bros Discovery.

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