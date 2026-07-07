C'est une réponse à la grande tendance des vacances 2026 : l’envie d’évasion de proximité. Oise Tourisme lance deux supports qui regroupent des idées de sorties pour toutes les envies, sous la bannière "Oise fun". Dans un contexte où les Français recherchent davantage de proximité, de simplicité et d’authenticité pour les loisirs, «oise.fun répond à une attente forte : trouver facilement une activité originale près de chez soi, sans passer des heures à organiser sa sortie», explique Oise Tourisme.

Pour accompagner cette dynamique, "Oise fun" c'est d'abord un site web. La plateforme rassemble une sélection de 100 expériences accessibles à tous les budgets et originales : balades en catamaran solaire, jeux de piste grandeur nature, ateliers créatifs, sorties nature, visites insolites, activités nautiques, expériences gourmandes ou encore aventures en mobylette. Le site, qui se veut pratique, permet aussi de réserver en quelques clics les sorties. «Nous souhaitons montrer qu’il est possible de vivre de vrais moments d’évasion sans partir à l’autre bout de la France. L’Oise regorge de pépites souvent méconnues. Oise.fun permet de les rendre visibles, accessibles et facilement réservables», souligne l’Agence Oise Tourisme.



L'agence touristique a également édité un guide «un été FUN dans l’Oise», disponible gratuitement et téléchargeable sur le site.



