À Villers-Cotterêts, Monika Sz Couture décroche la Charte Qualité

À Villers-Cotterêts, l'atelier Monika Sz Couture rejoint les entreprises distinguées par la Charte Qualité CMA «Engagement». Attribuée par la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France, cette reconnaissance récompense les artisans engagés dans une démarche exigeante en matière d'accueil, de conseil, d'organisation et de satisfaction client. À la tête de l'entreprise, Monika Szarmach développe une activité spécialisée dans la couture sur mesure, les retouches, la transformation de vêtements ainsi que la réalisation de robes de mariée et de tenues de cérémonie. Cette distinction, remise en présence d'élus et de représentants des acteurs économiques locaux, souligne également la contribution des entreprises artisanales au dynamisme de la Communauté de communes Retz-en-Valois.

La qualité, un investissement stratégique pour les artisans

À l'échelle nationale, les labels et démarches qualité constituent un levier de compétitivité de plus en plus recherché par les entreprises artisanales. Face à une concurrence renforcée et à des consommateurs plus attentifs à la qualité, au sur-mesure et à la durabilité, ces distinctions permettent de renforcer la confiance de la clientèle et de valoriser les savoir-faire français. Elles contribuent également à améliorer la visibilité des ateliers, à fidéliser les clients et à soutenir leur développement économique.