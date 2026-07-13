Jusqu'au 25 septembre 2026, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et le CERFAV proposent des démonstrations et ateliers gratuits, au Centre des mémoires Michel-Dinet à Nancy. Cette initiative s'inscrit dans l'exposition «Bac à sable», valorisant le savoir-faire de jeunes créateurs locaux à travers des techniques comme le fusing et le vitrail, ouvertes au grand public durant l'été. L'objectif est de promouvoir le savoir-faire artisanal régional et de stimuler le tourisme culturel local grâce aux créations de la 33e promotion de jeunes artisans.

Un levier d'attractivité pour la filière artisanale régionale

Ces ateliers mettent en lumière le travail de neuf créateurs émergents de la région. Les projets exposés croisent des techniques traditionnelles et modernes comme le soufflage au chalumeau, la décoration sur verre, le soufflage à la canne et le vitrail. Le public peut interagir directement avec les artistes lors de rendez-vous clés, notamment le 18 juillet pour le fusing, le 22 août et pendant les Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre. Pour le territoire, valoriser cette relève de l'artisanat d'art représente un enjeu économique majeur pour pérenniser des compétences locales uniques.

Une immersion concrète pour stimuler le tourisme et l'emploi

L'exposition est pensée comme un espace expérimental et interactif pour sensibiliser les visiteurs à la valeur économique des métiers d'art. Les ateliers d'initiation gratuits, accessibles sur réservation, permettent de transformer une simple visite culturelle en une expérience immersive et pratique. En reliant savoir-faire ancestraux et préoccupations modernes, l'événement attire un large public, renforçant l'impact de l'économie créative sur l'écosystème commercial et touristique du département de Meurthe-et-Moselle.