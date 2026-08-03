Deux nouveaux Artisans en Or distingués dans la Somme

Depuis 2009, la démarche Artisan en Or, portée par la chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts‑de-France, avec l’appui de la région Hauts-de-France et le Feder (Europe), valorise les artisans qui ont à cœur la qualité des produits et le fait-maison. Ces artisans du quotidien représentent dix filières des métiers de bouche : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, biscuiterie, restauration, microbrasserie, poissonnerie et fromagerie.



Respect d’un cahier des charges rigoureux

Certifiés par l’organisme CERTIPAQ, les artisans sélectionnés doivent respecter un cahier des charges rigoureux pour obtenir la certification : garantir 80% minimum de fabrication maison autour d’une gamme de produits de qualité, diversifiée et permanente; veiller quotidiennement au bon respect de la chaîne du froid; offrir à la clientèle un accueil chaleureux et personnalisé; travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières de la région.

La certification Artisan en Or permet à l’artisan d’afficher ses valeurs, d’être reconnu pour la qualité de son travail et de se démarquer de la concurrence. En Picardie Maritime, deux artisans viennent d’être mis à l’honneur. Les premiers sont France et David Lherbier qui sont à la tête depuis 2010 de la boulangerie pâtisserie chocolaterie D.F. Lherbier à Rue :

«C’est une reconnaissance de notre travail», assure France Lherbier. Produits faits maison, valorisation des producteurs locaux, transmission aux apprentis et engagement solidaire sont les valeurs mises en avant par les artisans.

Valorisation de toute l’équipe

C’est en plein confinement que Barbara et David Debris ont créé et ouvert Le coin de la baie à Grand-Laviers, qui est à la fois un restaurant et une épicerie : «Nous sommes super contents, confie, à son tour, Barbara Debris. Nous nous sommes engagés dans la certification pour valoriser notre équipe de 7 salariés pour la saison».

Six ans après, Le coin de la baie, déjà récompensé par le label Bistrot de Pays de 2021 à 2025, est devenu une adresse incontournable. L’établissement met à l'honneur les produits locaux, comme par exemple le fromage de chèvres de la Chèvrerie de Canaples, et une cuisine maison, avec notamment les traditionnelles ficelles picardes à l’ancienne. Le tout proposé à des prix abordables : «Globalement, la saison est bonne. On sent que le panier moyen des gens est moins important. Nous ne voulons pas dépasser les 20 euros pour un plat», conclut Barbara Debris, avant d’avoir, une nouvelle fois, une pensée pour son équipe.

De son côté, la CMA des Hauts-de-France souligne que «l’établissement confirme aujourd'hui son engagement en faveur de la qualité, de l'authenticité et du savoir-faire artisanal. Cette certification Artisan en Or vient saluer le travail et l'investissement de toute une équipe qui œuvre chaque jour pour offrir à ses clients un moment convivial et gourmand».