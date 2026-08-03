Dijon renouvelle sa bourse municipale pour les étudiants

La Ville de Dijon propose une bourse municipale destinée aux étudiants aux revenus modestes. Pour être éligible, il est impératif d'être résident dijonnais depuis au moins trois ans, soit depuis le 1er septembre 2023, et d'être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur de la métropole dijonnaise. Les ressources familiales doivent également être considérées comme très modestes.

Les candidatures pour cette bourse municipale doivent être soumises en ligne, avec la création d'un compte personnel sur la plateforme ONDIJON. La période d'inscription s'étend du 1er septembre au 9 novembre, permettant aux candidats de préparer leurs dossiers. Un certain nombre de documents est requis pour valider la demande, notamment un justificatif de résidence à Dijon, l'avis d'imposition ou de non-imposition 2026 du soutien de famille et, pour les étudiants français de plus de 18 ans, des preuves d’inscription sur les listes électorales.

Les étudiants mineurs ou non français doivent fournir des pièces d'identité appropriées. De plus, les candidats devront renseigner des informations concernant les bourses déjà perçues ainsi que les prestations familiales régulières reçues. Ce dispositif associe un soutien financier à la réalisation de 12 heures de mission dans une association labellisée par la Ville.