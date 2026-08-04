Les Bourses mondiales touchent de nouveaux sommets mardi, portées par la détente des prix du pétrole brut, des signaux encourageants sur l'économie américaine et une saison des résultats bien accueillie.

Vers 12H15 GMT, la Bourse de Paris gagnait 0,40%, Francfort 0,86%, Londres 0,49%, Milan prenait 1,24% et Madrid 0,25%.

Déjà portés à des sommets historiques la veille, les indices phares des places de Paris, Francfort, Milan et Madrid ont battu de nouveaux records en séance mardi.

A New York, au lendemain d'un sommet en clôture du Dow Jones, les contrats à terme sur les trois principaux indices laissaient présager une ouverture en nette hausse.

La "combinaison d'une baisse du pétrole et d'une croissance plus robuste a constitué un environnement particulièrement favorable aux marchés actions", explique Jim Reid, économiste de la Deutsche Bank.

Le ministre des Finances américain Scott Bessent a affirmé mardi qu'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu d'ici mercredi avec l'Iran. Les cours du pétrole, qui évoluaient en légère hausse en début de séance européenne ont immédiatement cédé du terrain.

"Les investisseurs effacent ainsi une partie importante de la prime de risque inflationniste qui s'était accumulée en juillet avec l'intensification du conflit", note Jim Reid.

Ce reflux des prix offre un répit aux marchés européens, particulièrement sensibles au coût de l'énergie, en réduisant les craintes d'un nouveau choc inflationniste susceptible de peser sur l'activité et les bénéfices des entreprises.

La situation reste tendue dans le détroit d'Ormuz où un navire a de nouveau été touché dans la nuit, malgré l'optimisme affiché de Donald Trump qui assure que les négociations avec l'Iran avancent et que cette stratégique voie maritime pourrait rouvrir dès la journée de mardi.

"Les risques liés au conflit au Moyen-Orient demeurent élevés et les informations contradictoires entretiennent l'incertitude", résume Jochen Stanzl, chez Consorsbank.

En attendant, vers 12H15 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord perdait 1,43% à 82,57 dollars, et celui de son équivalent américain, le WTI, cédait 2,08% à 78,67 dollars.

Résultats et indicateurs dans le viseur

En parallèle, les statistiques américaines ont confirmé la résilience de l'économie. L'activité manufacturière aux Etats-Unis a accéléré au mois de juillet, faisant même mieux que les attentes des investisseurs grâce à une tendance positive dans les commandes et la production, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM.

Les investisseurs digèrent par ailleurs une nouvelle pluie de résultats, "principal moteur de l'évolution des cours" sur les marchés d'actions, souligne Daniela Hathorn, analyste principale des marchés pour Capital.com.

"Avec environ 85% des sociétés du S&P 500 ayant publié des résultats supérieurs aux attentes et une croissance globale des bénéfices dépassant actuellement 47% cette saison, les investisseurs disposent d'une véritable raison fondamentale, fondée sur les performances des entreprises, de rester investis, indépendamment du contexte géopolitique", explique-t-elle.

L'Asie se maintient, le yen scruté

En Asie, les marchés ont majoritairement terminé dans le vert. L'indice Kospi sud-coréen a finalement terminé en hausse de 1,62% après avoir hésité tout au long de la séance, sous l'effet de la volatilité persistante des valeurs technologiques, poids lourds de la cote.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo s'est octroyé 0,32%, restant lesté par un yen renforcé, qui pèse sur les titres des groupes exportateurs.

La devise japonaise s'échangeait à 157,63 yens pour un dollar vers 12H15 GMT, conservant une grande partie de ses gains après l'intervention conjointe de Tokyo et Washington vendredi sur le marché des changes.

Les deux pays se sont entendus pour racheter massivement des yens sur le marché, et donc muscler la valeur de la devise, alors que le yen avait récemment glissé à son plus bas niveau en 40 ans face au billet vert.