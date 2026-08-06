La Bourse de New York a terminé dans le rouge jeudi, minée par la remontée des cours du pétrole et des taux obligataires avec la reprise des inquiétudes sur le Moyen-Orient, les résultats d'entreprises peinant à apporter un soutien aux indices.

Le Dow Jones a perdu 0,85%, l'indice Nasdaq a cédé 0,06% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,18%.

"Les investisseurs s'interrogent sur le bien-fondé du puissant rebond observé en début de semaine, qui avait été alimenté par la perception d'avancées dans les négociations géopolitiques", juge Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Deux des principaux indices de la place américaine, le Dow Jones et le S&P 500, ont en effet atteint de nouveaux records en clôture ces derniers jours grâce à des cours de l'énergie en baisse.

Les investisseurs pariaient sur la conclusion d'un accord au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et l'Iran qui pourrait ouvrir la voie à une accélération des exportations d'hydrocarbures du Golfe.

Ils "commencent à perdre patience", selon M. Torres.

L'Iran a indiqué mercredi s'être accordé avec le sultanat d'Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d'Ormuz, dont ils sont tous deux riverains.

Cette entente "reste vague et ne répond pas aux exigences américaines", assure Jose Torres. Plusieurs médias ont évoqué la mise en place d'un droit de passage pour les navires, un élément rejeté par les Etats-Unis.

Donald Trump avait promis que le détroit d'Ormuz rouvrirait "très bientôt" sans quoi l'Iran serait frappé "très fort".

La tension a grimpé sur le marché pétrolier jeudi, faisant progresser les cours du brut d'environ 3%.

Le coût de la dette souveraine américaine, qui réplique depuis le début du conflit les évolutions sur les prix de l'énergie, montait en conséquence.

Vers 20H25 GMT, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se situait à 4,67% contre 4,61% à la clôture la veille.

Des coûts d'emprunts élevés sont de nature à diminuer la croissance de l'activité des entreprises ou de leurs marges.

La saison des résultats continue d'ailleurs de battre son plein. Le marché s'est montré particulièrement sévère jeudi.

Malgré un trimestre au-delà des attentes, le spécialiste des puces mémoires SanDisk a chuté de 6,81% et son concurrent Western Digital de 13,03%.

Leurs prévisions ont été jugées trop modestes.

La plateforme américaine de design collaboratif Figma a dégringolé de 14,76% pour la même raison.

A près de 24 dollars, son titre s'échange sous son prix d'introduction en Bourse il y a un an (33 dollars) et bien en deçà de son plus haut, lorsqu'il avait dépassé 142 dollars.

Wall Street attend désormais la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de juillet.

Ils viendront donner un nouvel éclairage sur l'état de santé du marché du travail aux Etats-Unis et sur la trajectoire monétaire que la banque centrale du pays (Fed) pourrait poursuivre.

Les demandes hebdomadaires initiales d'allocation chômage sont ressorties proches de leur niveau de la semaine passée jeudi et n'ont pas surpris le marché.

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