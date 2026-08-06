Dès la rentrée scolaire 2026-2027, la Ville de Dijon proposera un kit de fournitures scolaires gratuit pour tous les élèves des écoles élémentaires publiques de la ville. Ce dispositif, adopté lors du Conseil municipal, vise environ 6 000 enfants et sera distribué directement dans les établissements scolaires. En réponse aux enjeux financiers que représente le début d'année scolaire pour les familles, cette initiative s'inscrit dans une démarche d'équité, garantissant l'accès aux fournitures essentielles sans condition de ressources.





Le kit a été soigneusement élaboré pour répondre aux besoins pédagogiques des élèves et respecter les recommandations de l'Éducation nationale. Il comprend divers articles, tels que des cahiers, des trousses, des stylos et d'autres fournitures scolaires indispensables. Grâce à ce matériel, chaque enfant pourra commencer l'année scolaire dans des conditions optimales.





En plus d'alléger le budget des familles, cette mesure vise également à promouvoir l'égalité des chances parmi les élèves en leur fournissant un kit identique. Avec un budget total de 120 000 €, cette initiative démontre la volonté de la municipalité de soutenir l'éducation et d'accompagner les familles dijonnaises dans leur parcours scolaire. La distribution sera effectuée par les équipes municipales et éducatives, témoignant ainsi de l'engagement continu de la Ville en faveur de la réussite scolaire et du bien-être des habitants.