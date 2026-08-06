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Le mini-golf de Bar-le-Duc : (ré)ouverture estivale

Parcours mini-golf et buvette, baptisés Green & Grenadine, c'est la nouvelle offre proposée par l’association Fête le Mur qui assure la gestion estivale du mini-golf, implanté au cœur du quartier de la Côte Sainte-Catherine de Bar-le-Duc. 

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© Alexandra MARQUET. Le mini-golf de Bar-le-Duc est géré par l'association Fête le mur en juillet et août.

© Alexandra MARQUET. Le mini-golf de Bar-le-Duc est géré par l'association Fête le mur en juillet et août.

Par Alexandra Marquet
Les Tablettes Lorraines
Publié le 6 août 2026 - Mis à jour le 6 août 2026

Après une année de fermeture, à la suite du départ des derniers gérants qui étaient restés dix ans, la ville de Bar-le-Duc, propriétaire des lieux, avait lancé au printemps dernier un appel à candidatures pour la gestion et l’exploitation de son mini-golf, dans le cadre d’un bail commercial. L’objectif était de faire de ce site de 4 000 m² «un véritable lieu de vie, attractif, convivial et ouvert à tous». Or, une seule candidature a été déposée et n’a finalement pas abouti. À la suite des élections municipales, la nouvelle équipe a décidé d’offrir l’opportunité à une association locale de gérer ce lieu bien connu des Barisiens. Depuis le 7 juillet et jusqu’au 30 août, c’est Fête le Mur qui s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale, le temps d’une parenthèse de deux mois, en ouvrant le site, tous les jours (sauf le lundi), entre 15h et 19h.

Afflux des visiteurs

Une décision motivée par une volonté de proposer une animation à de nombreux jeunes issus de ce quartier prioritaire qui ne partent pas en vacances avec des tarifs volontairement bas. Attendue également des locaux et des habitués, cette réouverture a vite suscité l’intérêt et un afflux de visiteurs. Et pour faire vivre ce lieu, huit jeunes de 17 à 23 ans ont été recrutés pour la période estivale. La municipalité prévoit de relancer un appel à candidatures dès l’automne afin que cet équipement soit animé tout au long de l’année, avec une exploitation saisonnière d’avril à septembre pour le 18 trous, mais également une activité pérenne de restauration et de débit de boisson (licence IV).

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