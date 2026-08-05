Le Conseil départemental de l'Oise confirme son engagement en faveur des services de secours. Chaque année, il consacre 34 millions d'euros au fonctionnement du SDIS et 2,5 millions d'euros aux investissements. Cette politique s'accompagne d'actions destinées à moderniser les infrastructures, renforcer la sécurité des intervenants et améliorer la prévention des risques.

Une nouvelle caserne en préparation

Le Département poursuit son plan d'investissement de 17 millions d'euros consacré à la construction et à la rénovation des centres de secours. Parmi les opérations en cours figure la future caserne de Nogent-sur-Oise/Montataire, dont le coût s'élève à 7 millions d'euros. Le projet intègre des aménagements liés au développement durable ainsi que des espaces dédiés à la formation et à l'entraînement des sapeurs-pompiers. Après 18 mois de travaux, son ouverture est prévue en janvier 2028.

La collectivité participe également au plan «Protégeons nos pompiers» pour financer des équipements de protection, tels que des caméras-piétons et des gilets anti-lacérations. Elle apporte également une subvention de 40 000 euros à l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Oise.

Une prévention renforcée en milieu agricole

Mis en place à la suite des importants incendies agricoles de 2019, le dispositif «Incendie Agricole» vise à prévenir les départs de feu et à améliorer les capacités d'intervention en zone rurale. Le Département soutient notamment l'acquisition d'équipements, dont des drones équipés de capteurs thermiques utilisés par le SDIS pour repérer les foyers et faciliter les interventions.

En parallèle, un protocole associe les agriculteurs à un réseau d'alerte afin de mobiliser rapidement du matériel de déchaumage lors des incendies de récoltes.