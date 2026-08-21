Charly-sur-Marne : l’État accompagne les projets de la commune

Cette rencontre a permis de faire le point sur les projets portés par la commune et sur les besoins du territoire. Parmi les priorités figure notamment la réhabilitation de bâtiments communaux pour créer de nouveaux logements, mais aussi la lutte contre les logements vacants et la redynamisation du centre-ville. Les équipements publics font également partie des préoccupations locales. La commune souhaite notamment adapter son école aux fortes chaleurs et améliorer les cheminements piétonniers. Des projets qui visent à répondre aux besoins des habitants et à améliorer leur cadre de vie.

Préparer l’avenir

Les échanges ont également porté sur un projet d’aménagement d’une voie à vocation économique, ainsi que sur les enjeux liés au développement touristique. L’accès aux soins, l’éducation, les loisirs, la sécurité ou encore la vidéoprotection font également partie des sujets auxquels la commune doit répondre.

Autre enjeu pour Charly-sur-Marne : mieux faire face au ruissellement et au risque d’inondation. Des projets sont envisagés pour limiter les conséquences de ces phénomènes sur le territoire. À travers ces rencontres, les services de l’État cherchent à rester au contact des réalités locales et à accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs projets.



