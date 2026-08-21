Longwy accompagne les aidants

Vieillissement de la population et accompagnement des aînés en perte d’autonomie qui souhaitent rester à domicile. En France, une personne sur cinq joue le rôle d’aidant, mais seulement la moitié se reconnaît comme telle. Selon les données chiffrées du ministère de la Santé, entre 8 et 11 millions de Français apportent leur soutien à des proches (enfants, frères, sœurs, parents, conjoints…) confrontés à la maladie, à la perte d’autonomie ou au handicap. Une situation synonyme de fatigue et d’épuisement alors que certains continuent de travailler. Dans le cadre de la deuxième stratégie nationale pluriannuelle «Agir pour les aidants 2023-2027», des campagnes de sensibilisation et des initiatives portées partout en France visent à rendre les aidants plus visibles et à leur offrir les ressources et le soutien, dont ils ont besoin.

Échanger et se détendre

C’est le cas du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Longwy qui propose depuis plusieurs années des ateliers dédiés. Le prochain débutera le 5 septembre prochain autour de cinq séances : se présenter pour mieux se connaître, organiser son quotidien avec des moments pour soi, se faire aider en anticipant l’avenir, valoriser l’estime de soi et de la sophrologie. Chaque rendez-vous durera deux heures les samedis après-midi jusqu’au 24 octobre. Suivra un atelier bien-être de sophrologie qui sera spécialement mis en place pour les aidants entre le 31 octobre et le 28 novembre avec la seule volonté de leur offrir une parenthèse de détente.

Pour tout renseignement : CCAS de Longwy, au 03 82 44 54 30.