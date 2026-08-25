Du jaune citronné en passant par les tons épicés, les nouvelles teintes Dickson s'inspirent de la nature et des pierres précieuses, tout en se rapprochant des couleurs de l'automne. Fruit du travail des équipes en interne, nourri par les salons professionnels, les cahiers de tendance, la veille visuelle ou encore l'analyse des évolutions colorimétriques, ces couleurs innovantes vont être déclinées sur les toiles de stores «Orchestra», utilisées en intérieur comme en extérieur pour différents équipements comme le store banne ou le store à projection.

Haute technicité

Le tissu est réalisé en «acrylique teint masse», un procédé dans lequel la couleur est intégrée au cœur même de la fibre avant sa transformation en fil et qui garantit une résistance accrue aux UV, une grande stabilité des couleurs dans le temps ainsi qu'une performance durable face aux contraintes climatiques.

Avec deux usines de production à Wasquehal et à Hordain, l'entreprise régionale Dickson concentre son activité sur quatre marchés : la protection solaire, le revêtement de sol tissé, l'aménagement intérieur et extérieur et l'équipement de bateaux. Elle rayonne ainsi dans plus de 110 pays. Fondé en 1836 à Dunkerque, Dickson appartient depuis 1998 au groupe américain Glen Raven, numéro 1 mondial des textiles techniques d'extérieur.