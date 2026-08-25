Tergnier ouvre les candidatures pour son Village de Noël 2026

À Tergnier, les commerçants et artisans ont jusqu’au 18 septembre 2026 à midi pour se positionner sur le prochain Village de Noël. La municipalité prévoit d’installer des chalets de 3 mètres sur 3 dans le parc Sellier, du vendredi 18 au mercredi 23 décembre. Les exposants devront assurer leur présence pendant les six journées et proposer prioritairement des créations, objets ou produits gourmands liés à l’univers de Noël. L’appel à candidatures ouvre ainsi un espace de vente temporaire à des professionnels qui cherchent à profiter de l’un des principaux temps forts commerciaux de l’année. La Ville précise toutefois que les exposants des éditions précédentes ne disposent d’aucune garantie pour 2026 : chaque candidature sera donc examinée pour cette nouvelle édition.

Les marchés de Noël soutiennent le commerce

À l’échelle nationale, les marchés et villages de Noël constituent un outil régulièrement mobilisé par les collectivités pour renforcer l’animation commerciale pendant les fêtes. Pour les petites entreprises, cette période représente une fenêtre stratégique pour développer les ventes directes et toucher une clientèle différente de celle fréquentant habituellement leur point de vente. Pour les villes, ces événements contribuent parallèlement à créer du flux dans les espaces commerçants et à renforcer l’attractivité locale pendant une période où les achats de fin d’année se concentrent.